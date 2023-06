﻿Galerien in und um Kiel: Klangkunst, Landschaften und die Lust auf Meer

Kiel. Unser Rundgang führt diesmal über Kiel hinaus auch nach Laboe und Lutterbek – und bis hin zu einem Abstecher nach Flensburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muthesius-spce: Klangkunst und mehr

Was verbirgt sich hinter Begriffen wie New Media, Virtual Reality oder Klangkunst? Die Schau „Klangkulisse: The Sound of(f)…“ geht diesen Fragen nach. Klangkunst ist das Thema der transdisziplinären Ausstellung im spce. Aus unterschiedlichen Fachbereichen der Muthesius Kunsthochschule zeigen sechs Studierende und ein Absolvent ihre Arbeiten rund um das Phänomen „Klang“.

Klangkulisse von Du Zhang im © Quelle: MKHS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anhand verschiedenster künstlerischer Ausdrucksweisen, darunter Bilder und Installationen, wird gezeigt, auf wie vielfältige Weise Klang erzeugt, künstlerisch genutzt und Teil einer jeden Erfahrung werden kann. An der Gruppenausstellung sind die Studierenden Adrian Herzig, Annemarie Jessen, Luisa Lukas, Lea Maginski, Emily Steiner und Du Zhang beteiligt. Heiko Wommelsdorfs, Absolvent der Muthesius Kunsthochschule, Schaufenster-Installation „Schall-Mauer“ macht auch Vorübergehende zu Protagonisten.

Andreas-Gayk-Straße 7-11. Bis 4. Juni, Mi-Sa 14-18 Uhr

Galerie Brennwald: Neue Landschaftsmalerei

Zwei Künstler aus Leipzig, die an der dortigen Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert haben,sind mit der Doppelausstellung „Durchstreifen und verweilen“ in der Galerie Brennwald zu Gast. Beide loten die Möglichkeiten der Landschaftsmalerei aus und sind auf der Suche nach innovativen Ausdrucksformen.

Thomas Geyer: „Path in the Park by Night“, 2023, Eitempera auf Leinwand, zu sehen in der Galerie Brennwald. © Quelle: GBW

In den Gemälden von Thomas Geyer dominiert die vom Menschen gestaltete Landschaft, verlassene Ortschaften oder einzelne Häuser erinnern an dessen Anwesenheit. Die zumeist nächtlichen Szenen bestechen durch ihre subtilen Lichtführung, durch die eine große atmosphärische Dichte evoziert wird. An eine Traumkulisse lassen Häuser im Abendlicht denken, die, unter ein dichtes Gespinst ornamentaler Vegetation geduckt, die Fantasie des Betrachters anregen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raffael Bader: Ausschnitt aus „A Pond in Thicket“ – zu sehen in der Galerie Brennwald. © Quelle: GBW

In Raffael Baders abstrakten Arbeiten lässt sich die Landschaft als Inspirationsquelle nur erahnen. Berge, Gewässer und Vegetation lösen sich in Farben und Formen auf und finden ihre spannungsvolle Verbindung in der Bildkomposition. Obwohl er sein Studium erst 2019 abgeschlossen hat, wurden Baders Bilder unter anderem bereits auf Ausstellungen in London, Neapel, New York, Hamamatsu, St. Moritz, Barcelona, Berlin und natürlich in Leipzig gezeigt.Bei Ute Brennwald treten seine abstrakten Landschaften in einen reizvollen Dialog mit den realistisch anmutenden Gemälden von Thomas Geyer.

Hardenbergstraße 20. Eröffnung 7. Juni, 18.30 Uhr. Bis 21. Juli. Mi-Sa 15-18 Uhr ( 5.-8. Juli geschlossen)

Kunstraum B: Seltsame Tierwesen

Sie sehen aus wie Hasen im Hasenkostüm – wenn es so etwas denn gibt. Sie hocken auf würfelähnlichen Sockeln und schauen den Betrachter aus großen Augen an. Mal ist ihr Blick aufmüpfig, mal selbstbewusst und fröhlich. „Findlinge“ nennt Claudia Kraml ihre Schau im Kunstraum B, die sie mit einer ganzen Schar seltsamer Wesen bevölkert.

„Findling“ von © Quelle: KRB

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tiere haben es der 45-Jährigen angetan, die an der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN) Malerei und Keramik studiert hat. Ganz Tier dürfen sie jedoch nicht sein, stecken sie doch – anders als die Hasen im Hasenkostüm oft auch in menschlicher Kleidung. Als „Grenzgänger und Suchende“ beschreibt Susanne Schumacher, Dozentin der FKN die originellen Gesellen – ein Besuch lohnt sich.

Wilhelminenstraße 35. Eröffnung 6. Juni 18 Uhr. Bis 23. Juni Mi-Fr 16-18 Uhr

Kunst Schaffen bei Robbe & Berking

Im Robbe& Berking Museum ist wieder Zeit für das große „Kunst Schaffen“. Bereits zum vierten mal stehen in der Ausstellungshalle am Harniskei ausgewählte Kunstwerke zum Verkauf.

Blick in „Kunst schaffen“ im Robbe & Berking Museum Flensburg. © Quelle: Maria Berking

Neben Gemälden, Grafiken und Skulpturen gibt es Schmuck, Objekte und Installationen – auch von etlichen Kieler Künstlerinnen und Künstlern. Insgesamt 75 Kunstschaffende aus dem Norden sind beteiligt, einige von ihnen haben ihr Atelier für die Dauer der Schau in die Ausstellungshalle verlegt und lassen sich von den Besuchern bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harniskai 13. Bis 18. Juni. Di-So 11-17 Uhr

Freya-Frahm-Haus: Küsten-Motive

Dramatische Wolken dräuen über dem Strand von Sankt-Peter Ording, glatt wie ein Spiegel präsentiert sich das azurblaue Wasser der Ostsee vor Laboes Marine-Ehrenmal. Unter dem Titel „Westküste – Ostküste“ zeigt der Diplomdesigner und Fotograf Mario Reinstadler im Freya-Frahm-Haus eine Auswahl seiner maritimen Motive.

Mario Reinstadler: Meeresfoto vor Laboe, zu sehen im Freya-Frahm-Haus. © Quelle: Mario Reinstadler

Seit 2011 lebt der gebürtige Hamburger in Heikendorf. Die Bilder, die er aus seinen Meeresfotografien in seinem Atelier ausarbeitet, fertigt er auf unterschiedlichen Materialien mit einem eigenen Pigmentdrucksystem an. Als Trägermedium verwendet er vorwiegend schwere Leinengewebe und edle Künstlerpapiere. Für seine Drucke auf Leinenmaterial nutzt er ein von ihm selbst über Jahre fortentwickeltes Verarbeitungsverfahren, das den Arbeiten einen lebendigen Charakter verleiht.

Strandstraße 15, Laboe. Eröffnung 2. Juni, 18 Uhr. Bis 18. Juni. Mi-Sa 13-18 Uhr, So 11-18 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

.

Galerie im Lutterbeker: Mehnerts Weg zur See

Das Meer ist seit Jahrhunderten Inspirationsquelle für die Kunst – seine dramatische Weite, das Spiel von Licht und Farbe in wechselnden Grau- und Blautönen. Auch Wolfgang Mehnert ist dieser Faszination erlegen. „Weg zur See“ heißt die Schau des erst seit kurzer Zeit in Kiel lebenden Künstlers in der Galerie im Lutterbeker. Gezeigt werden Ölbilder und Arbeiten in Mischtechnik auf Leinwand und auf Malkarton. Die Bilder spiegeln seine Gedanken an seine Reisen in den Orient, Nordafrika und viele Länder Europas.

© Quelle: Wolfgang Mehnert

„Schon immer hat mich die Natur dazu gebracht, die Orte meiner Begegnungen als Fotomaterial, in Zeichnungen und Texten festzuhalten. Im Atelier erhielten dann diese Orte als Malerei auf Leinwand und Papier ihr eigenes Leben,“ so der Künstler, der Zeichnung und Malerei in Grenoble und Aix en Provence studiert hat – insgesamt zehn Jahre lebte er in Frankreich. Anfang der 70er-Jahre hängte er noch ein Studium der Architektur in Konstanz und Hamburg an.

Galerie im Lutterbeker. Bis 27 Juli (Finissage)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holtenauer Straße: Heidi Krautwalds Fotoaktion

Mit einem spannenden Projekt wartet die Interessengemeinschaft „die holtenauer“ e.V. auf. Sie hat die Kieler Fotokünstlerin Heidi Krautwald zu einer Kunstaktion auf der Einkaufsmeile eingeladen. Seit Anfang Mai gibt es fünf Termine, an denen Krautwald ihr Freiluft-Fotostudio im öffentlichen Raum aufstellt, um Passantinnen und Passanten spontan während des Einkaufsbummels zu porträtieren. Die Wechselwirkungen zwischen Menschen und Orten spielen in den Arbeiten der Muthesius-Absolventin eine große Rolle. Mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Themen bringt sie in ihren Fotoarbeiten das Interesse an Persönlichkeit und Lebenswirklichkeit der Menschen zum Ausdruck.

Der konkrete Standort für die „Kunstaktion Straßenfotografie“ wird jeweils kurzfristig auf der Vereins-Webseite veröffentlicht. Ob Eltern mit ihren Kindern auf dem Heimweg vom Spielplatz, Paare auf Shoppingtour oder die Clique mit Heißhunger auf einen Abendsnack – jeder ist willkommen. Einzige Voraussetzung: Das Wetter muss stimmen... Eine Auswahl der auf der Holtenauer Straße entstandenen Fotos stellt der Verein voraussichtlich ab Mitte August 2023 in lebensgroßen Porträts auf Stelen vor den Geschäften der Mitglieder aus.

Termine für die Kunstaktion: 2. Juni 17- 20 Uhr, 3. Juni 12 bis 15 Uhr, 15. Juli 13 -16 Uhr Aktuelle Eventinfo unter: www.die-holtenauer.de

Weitere Ausstellungen und Galerien im Land:

BÜDELSDORF – NordArt 2023: Internationale Kunstausstellung (bis 8.10.). Di-So 11-19 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

EUTIN – Landesbibliothek: „Die Schönheit aller Teile. Das Verhältnis von Inhalt und Form im Pressendruck und Künstlerbuch des 20. Jahrhunderts“ (bis 15.6.). Di+Fr 9.30-18, Mi+Sa 9.30-13, Do 9.30-19 Uhr. Schlosspark

FLENSBURG – Robbe & Berking-Museum: „Kunst Schaffen 2023“ (bis 18.6.). Di-So 11-17 Uhr. Harniskai 13

GARDING – Altes Rathaus: „Geraldine Liedtke - Eine Werkschau“ (bis 7.7.). Di 10-13, Do-So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

HEIKENDORF – Kunst-Kiosk: „schrevenborner-eigenArt“ - Malerei, Keramik, Fotografie (bis 30.9.). Strandpromenade

HOHENLOCKSTEDT – Arthur Boskamp-Stiftung: „Ghosting“, Kapitel I (bis 21.7.). Sa/So 14-18 Uhr. Breite Str. 18,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HUSUM – Galerie Tobien: „Nord-Nord-Ost“, Druckgrafik aus Leipzig und Schleswig-Holstein (bis17.6.). Mo-Fr 10-18, Sa 10-15 Uhr. Neustadt 8-10, 04841/64800

Weihnachtshaus: Sonderasusstellung „Lasst Engel musizieren - Die zauberhafte Welt von Wendt & Kühn“ (bis 30.9.). Mo-So 11-17 Uhr. Westerende 46

ITZEHOE – Galerie 11: Einzelschau mit Bildern und Objekten von Tita do Rêgo Silva, bis 30. 6.. Do+Sa 11-14, Fr 15-18 Uhr. Breitenburger Str. 1, www.galerie11.de

KIEL – Atelierhaus im Anscharpark: „4 Paper“ (bis 11.6.). Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr. Heiligendammer Str. 15

Bunker D: „Halb so schwer“, Bilder und Illustrationen von Eva Muggenthaler und Jens Rasmus (bis 21.6.). Mi 20 Uhr. Schwentinestr. 11

Galerie Brennwald: „Durchstreifen und verweilen“, Thomas Geyer, Raffael Bader (bis 21.7.). Do/Fr 10-13, 16-19 Uhr. Hardenbergstr: 20

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeindehaus Holtenau Ausstellungseröffnung „Helgoland und die Küsten SHs“, Mitglieder des Fotoclubs Kiel. Mo-Fr 10-18 Uhr. Kastanienallee 18

K34 (ONSpace): „Oncasa“ (bis 22.6.). Di-Do 15-18 Uhr. Iltisstr. 10

Kulturladen Leuchtturm: Mosaike von Claudia Wilgus (bis 30.6.). Mo-Fr 15-18 Uhr. An der Schanze 44

Kunstraum B: „Findlinge“ von Claudia Kraml (bis 23.6.). Mi-Sa 16-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35

Landeskirchenamt Amtskultur: „Kunst im Dialog“ von Silke Stöterau und Barbara Braun (bis 29.6.), Besuch Mo-Fr nur n. Anm., Tel. 0431/ 9797-799. Dänische Str. 21-35

St. Ansgar-Kirche: Fotoausstellung “This is me - queer und religiös?“ von Ceren Saner, Besichtg. auch zu Gottesdienstzeiten (bis 18.6.). Mo-Fr 10-12, 14-16 Uhr. Holtenauer Str. 89

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VHS-Kunstschule: „Neu in Kiel“, Teilnehmende des Deutsch-Kurses der Förde-VHS (bis 14.7.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 31

LABOE – Freya-Frahm-Haus „Westküste-Ostküste“, Dipl. Designer/Fotograf Mario Reinstadler (bis 18.6.). Mi-Sa 13-18, So 11-18 Uhr. Strandstr.

LIST AUF SYLT – Neue Bootshalle 4. Sylt Art Fair: „Fest der zeitgenössischen Kunst“. Mo-So 12-19 Uhr. Am Hafen 5

LÜTJENBURG – Galerie Richter: Justine Otto: „Staring at the Rue Boys“ (bis 10.6.). Di/Fr 10.30-13, 16-18, Mi/Do 10.30-13, Sa 11-14 Uhr. Niederstraße 19

LUTTERBEK – Galerie im Lutterbeker: „Weg zur See“ – Malerei von Wolfgang D. Mehnert. Di-So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11

NEUMÜNSTER – Gerisch-Stiftung: „Zeitgenössische Kunst“. Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PLÖN – Tourist-Info: „Bäume und Landschaften“ von Ute Wadehn (bis 30.5.). Mo-Fr 9-18, Sa/So 10-14 Uhr. Bahnhofstr. 5

PREETZ – Kunstkreis: „Zeitgehäuse“ - Corinna Kraus-Naujeck, Cornelia Patz-Nahm (bis 25.6.). Fr-So 15-18 Uhr. Gasstr. 5

SCHLESWIG – Landesarchiv SH: „1773 schleswig.holstein.dänemark – Gemeinsam in die neue Zeit“ (bis 30.8.). Mi-Fr 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais,

Nord-Ostsee-Sparkasse: „Nomaden unserer Zeit. Wanderschäfereien in SH“ (bis 30.6.). Mo/Di/Do/Fr 9-12, 14-16.30, Mi 9-12 Uhr. Stadtweg 18

SCHÖNBERG – Galerie Schmuckstücke & mehr Fotoausstellung „Steinkunst am Meer“ von Frauke Siewertsen (bis 29.6.). Di-So 14-18.30 Uhr. Promenade 37 / Schönberger Strand

KN