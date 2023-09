Künstlerische Frauenpower prägt den Galerienrundgang im September

Auf unserem Rundgang machen wir diesmal Station in der Kieler Galerie Brennwald, im Probsteimuseum in Schönberg, im Freya-Frahm-Haus Laboe und in der Förde Sparkase Kiel.

Galerie Brennwald:Vier Frauen und die Natur

Von erlebter Landschaft bis zur filigran getupften, florale Abstraktion: Vier Künstlerinnen zeigen Natur in der Ausstellung „Zwischen Himmel und Grün“, zu sehen in der Galerie von Ute Brennwald. Still ist dieser Austausch der unterschiedlichen Naturbeobachtungen, die einen Blick auf blühende Gärten genauso beinhalten wie die blitzenden Lichtreflexionen einer spiegelnden Wasserfläche. Künstlerisch geprägt durch ihre japanische Heimat ist Chika Aruga. Flirrend leicht sind ihre abstrakten landschaftlichen Impressionen, in denen man hier einen Zweig, dort eine Blüte zu erkennen meint. Scheinbar Vertrautes mischt die in Nagano geborene Künstlerin, die nach ihrem Studium in Tokio und Bremen seit 2010 in Hamburg lebt, mit zeichenhaften Kürzeln, Flächiges mit minimalistischen Tupfern. Es entstehen harmonische Kompositionen – verrätselte Landschaften, die zum Träumen einladen.

Claudia Bormann legt ihren künstlerischen Fokus auf das Wasser. Fasziniert von den Spiegelungen, die Pflanzen in seine bewegte Oberfläche zaubern, bannt sie grafisch Verspieltes, teils bis zur Unkenntlichkeit Verfremdetes auf die Leinwand. Atmosphärisch und meist wiedererkennbar gelingt Su Weiss, die in Berlin studiert hat und in Potsdam zuhause ist, ihr Blick auf die Natur. Ähnlich wie die gebürtigen Nürnbergerin erzählt auch Katharina Ismer in ihren Bildern von erlebter Natur, die bisweilen eine poetisch-romantische Überhöhung erfahren.

Wie immer lohnt sich auch ein Blick ins Kabinett der Galerie, das Ute Brennwald derzeit für kleinformatige Gemälde und Holzschnitte von Luise Dewerny reserviert hat.

Hardenbergstraße 20 . Bis 4, November. Do 15-19 Uhr, Fr, Sa 15-18 Uhr sowie nach Vereinbarung 0431/59677834 und ub@brennwald-galerie.de. Kieler Ateliertage 23,/24.9. 11-18 Uhr.

Probsteimuseum Schönberg: Bewährtes Ausstellungstrio

Ein bewährtes Ausstellungstrio trifft sich derzeit im Probsteimuseum in Schönberg. „Vielschichtig“ nennen Corinna Kraus-Naujeck, Cornelia Patz-Nahm und Renate Löding ihre Schau mit Malerei, Grafik und Objekten aus Paperclay. Der Titel verweist auf die Gemeinsamkeiten genauso wie auf die Unterschiede bezüglich der Materialität und der künstlerischen Herangehensweise.

„Kunstkulturen“ von Corinna Kraus-Naujeck, zu sehen im Schönberger Probsteimuseum. © Quelle: CKN/PM

Malen und Zeichnen – für Corinna Kraus-Naujeck bedeutet dies das Einsammeln von künstlerischen Erfahrungsschichten, die sich als Ablagerungen des Erinnerns einbringen. Entscheidend ist dabei die Sensibilität des Materials, die das Verborgene hinter dem Sichtbaren zum Thema macht. Die fragilen Objekte von Renate Löding entstehen aus einer Masse aus Paperclay, die sehr dünn und trotzdem stabil verarbeitet werden kann. Zwischen den Schichten verwendet die Künstlerin dünnes, feuchtes Papier, das beim Brand des Gefäßes verschwindet und danach die Schichtung verdeutlicht. Risse und Unebenheiten, offene Ränder und Ein- und Durchblicke entstehen, sind gewollt und werden besonders betont. Die Malerei von Cornelia Patz-Nahm basiert auf Fotografien, die sie in ihren Bildern malerisch umsetzt. Durch das Eintauchen in die Zeit leben Erinnerungen an persönliche Begebenheiten und intensive Momente auf.

Schönberg, Ostseestraße 8-10. Bis 22. Oktober. Täglich, außer montags: 14 - 17 Uhr, donnerstags zusätzlich: 10 - 12 Uhr

Freya-Frahm-Haus Laboe: Jürgen Bosses Bildsprache

Im Freya-Frahm-Haus Laboe ist mit Jürgen Bosse ein Fotograf zu Gast, der sich seit 2003 im Schwerpunkt mit Landschafts- und Lochbildfotografie (Pinhole) beschäftigt. In seinen Landschaftsfotografien mit der Pinhole-Kamera finden sich bewusst oder unbewusst wahrgenommenen Veränderungen der fotografierten Objekte wieder. Der gezielte Umgang mit den Faktoren Zeit und Bewegung spielt in seinen Aufnahmen neben dem Bildaufbau eine besondere Rolle.

Motive aus „Die gesammelte Zeit“, Pinhole Fotografie von Jürgen Bosse in Laboe. © Quelle: FOTO: JB/FFH

Die Landschaft betrachtet Bosse nicht als in sich geschlossenes Idyll, sondern bringt sie in einen Kontext mit den Menschen, die auf sie einwirken. Neben der sogenannten Kulturlandschaft nimmt der 65-jährige Autodidakt jedoch auch die unberührte, menschenleere Landschaft sowie die Weite des Meeres in den Fokus. Durch die bei der Pinhole-Fotografie ungewöhnlichen Blenden und Belichtungszeiten erzielt er dabei eine Bildsprache, die Vertrautes ungewohnt erscheinen lässt.

Laboe, Strandstraße 15. Bis 1. Oktober. Mi bis Sa 13-18 Uhr und So 11 -18 Uhr

Förde-Sparkassenfoyer:Kerstin Mempel „Hot & Spicy“

Ein Angebot, das man nicht ausschlagen sollte, macht Kerstin Mempel all jenen, die sich für Kunst und ferne Länder interessieren: „Folgen Sie mir auf meinen Malreisen in die feuchten Tropen Asiens, zu den Tempeln und Inseln, mit dem Tuk Tuk durch Kambodscha, vorbei an den Kokosnüssen in Thailand und weiter hinauf zum Klosterfest im indischen Himalaya, nach Ladakh und in die Hauptstadt Nepals – Kathmandu, mal hot und mal spicy....“

Kerstin Mempel : aus „Dragonfruit Kambodia", zu sehen im historischen Sparkassenfoyer. © Quelle: KM/FSK

„Hot & Spicy“ heißt denn auch die kleine aber feine Schau im historischen Eingang der Förde-Sparkasse Kiel, in der die Kieler Künstlerin eine Auswahl ihrer unverwechselbaren, weil gern mit einer überraschenden Prise Humor aufs Feinste gewürzten Arbeiten präsentiert.

Lorentzendamm 28-30. Bis 29. September. Geöffnet während der regulären Öffnungszeiten der Förde Sparkasse Kiel

Weitere Kunstausstellungen in und um Kiel

BISSEE Im gesamten Dorf, auf Koppeln und am Wegesrand: Skulpturensommer 2023 - „The last Waltz“ - Open-Air-Galerie (bis 30.10.). Mo-So ganztags

BÜDELSDORF NordArt NordArt 2023 - Internationale Kunstausstellung (bis 8.10.). Di-So 11-19 Uhr

GARDING Altes Rathaus „Mythos & Poesie - Poesie & Mythos“ von Heidegrit Gröning und Friedrich Vossel (bis 15.10.). Di 10-13, Do-So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

HEILIGENHAFEN Rathaus: „Land in Sicht“, abstrakte und maritime Bilder von Karen Behrendt-Voigt (bis 15.10.). Mo-Mi 8-16, Do 8-17, Fr 8-12 Uhr. Markt 4-5

HOHENLOCKSTEDT Arthur Boskamp-Stiftung: „Ghosting“, Kapitel II (bis 29.10.). Sa/So 14-18 Uhr. Breite Str. 18

HUSUM Galerie Tobien: „Arbeiten von Jörg Döring“ (bis 18.11.). Mo-Fr 10-18, Sa 10-15 Uhr. Neustadt 8-10, 04841/64800

Weihnachtshaus: Sonderausstellung „Lasst Engel musizieren - Die zauberhafte Welt von Wendt & Kühn“ (bis 30.9.). Mo-Sa 11-17 Uhr. Westerende 46

ITZEHOE Galerie 11: „Im Garten der Zeit“, Fritz Schade, Winni Schaak, bis 11.11.. Do 11-14, Fr 15-18, Sa 11-14 Uhr. Breitenburger Str. 1, www.galerie11.de

KAPPELN Kunsthaus Kappeln: „Von Planeten, Stöcken und Steinen“. Installation mit Arbeiten von Susanne Bürger und Gesa Lüdemann (bis 26.11.). Do-So 11-17 Uhr. Poststr. 5, 04642/9643431, www.kunsthaus-kappeln.de

KIEL Brunswiker Pavillon: „Uschi Koch: Liebe zur lebendigen Form“ – Landesschaukunstpreisträgerin 2022 (bis 8.10.). Di-Do 10-17, Fr-So 11-16 Uhr. Brunswiker Str. 13

Bunker D: „Treffpunkt Schnittstelle“ von Meike Schlemmer (bis 25.10.). Mo/Di 10-14, Mi 10-20, Do/Fr 10-14 Uhr. Schwentinestr. 11,

Gemeindehaus Holtenau: „Who are you today?“ Fotografien von Lothar Detert (bis 31.10.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Kastanienallee 18,

K34-Galerie: „Photographien von K34 Künstlern“ (bis 28.9.). Do 19-22 Uhr. Medusastr. 14, 0152/29269788

Kulturladen Leuchtturm: „Im Licht des Nordens“ von Kerstin Reitz (bis 31.10.). Mo-Fr 15-18 Uhr. An der Schanze 44,

Landgericht: „Hinterm Horizont“, Bilder und abstrakte Werke von Günter Vogel (bis 30.10.). Mo-Do 7.30-16, Fr 7.30-15 Uhr. Schützenwall 31,

Maritimes Viertel: „WeitSicht“ Kieler Erfindungen für die Schifffahrt (bis 15.11.). Mi 14-18, Sa/So 12-16 Uhr. Arkonastr. 1,

Onspace: „Inferno! Metamorphose! Nö!“ - Jonas Merbeth, Udo Schmeling, Erik Weidler (bis 13.10.). Di-Do 15-18 Uhr. Iltisstr. 10,

Pop-up-Pavillon: „Kleine Inseln“. Geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Zusammenarbeit mit dem Kieler Kulturbüro (bis 4.10.). Fr-So 11-18 Uhr.

Prima Kunst Container an der Stadtgalerie: „Jakob Spengemann, Planet Waves, Jim Dunlop U.S.A, Ibanez Thin Japan u. a. nationale u. intern. Künstler“ (bis 26.11.). Di/Mi 10-17, Do 10-19, Fr 10-17, Sa/So 11-17 Uhr.

Rathaus: Kieler-Woche-Designwettbewerb: Ausstellung aller Entwürfe für die Kieler Woche 2024 (bis 25.9.). Mo 8-18 Uhr. Fleethörn 9,

Sparkassenstiftung SH: „Nomaden unserer Zeit - Wanderschäfereien in Schleswig-Holstein“ Fotografien von Holger Rüdel (bis 10. 11.). Mo-Do 9-16, Fr 9-14 Uhr. Faluner Weg 6, 0431/53350

LABOE Freya-Frahm-Haus: „Die gesammelte Zeit“, Pinole-Photografie von Jürgen Bosse (bis 1.10.). Mi-Sa 13-18, So 11-18 Uhr. Strandstr., 04343/4964277

LÜTJENBURG Galerie Richter: Armin Mueller-Stahl: „Neue Arbeiten - Malerei & Grafik“ (bis 14.10.). Di 10.30-13, 16-18, Mi/Do 10.30-14.30, Fr 10.30-13, 16-18, Sa 11-14 Uhr. Niederstraße 19, 04381/4163390

NEUMÜNSTER Bürgergalerie „Schlaf der Vernunft“, Malerei und Bildhauerei Marc Illing, Katja Jaroschewski (bis 7.10.). Do/Fr 15-18, Sa/So 11-17 Uhr. Esplanade 20,

Foyer des Neuen Rathauses: Kunstflecken: „Das neue Domesticaneum - Ein modernes Museum im Tierpark“ (bis 3.10.). Mo-Do 8-18.30, Fr 8-14.30 Uhr. Großflecken 59,

Gerisch-Stiftung: „Reine Formsache - Hommage an Karl Hartung“ (bis 17.12.). „Zeitgenössische Kunst“. Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69, 04321/555120

Keramikkünstlerhaus: Offenes Atelier: Arbeiten von Jaewon Kim & Hyunjin Kim (bis 30.9.). Mi 14-17, Do 14-19, Fr 10-12, Sa 10-13 Uhr. Fürsthof 8, 04321/9016230

PREETZ Kunstkreis „Figur & Farbe“ Malerei von Maren Allermann & Friederike Hillebrand (bis 1.10.). Fr-So 15-18 Uhr. Gasstr. 5, 04342/71610, www.kunstkreispreetz.de

