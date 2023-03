﻿„Gaming Sounds“: Kieler Philharmoniker begeisterten auffallend junges Publikum

„Gaming Sounds“, Hintergrund-Klänge aus Computerspielen, standen Dienstag im Fokus des zweiten „con spirito“-Konzertprojektes der Philharmoniker-Saison. Unter Leitung von Eckehard Stier wurde in der Wunderino Arena tatsächlich ein sichtlich verjüngtes Publikum begeistert.

Gaming-Ikone Ilyass Alaoui als angesagter Moderator mit Mitgliedern der Kieler Philharmoniker in der Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel.

Kiel. Großer Aufwand und doch noch großer Wirkungsgrad. So lässt sich vielleicht der Ertrag zusammenfassen, der im neuesten und programmatisch bislang vielleicht gewagtesten „con spirito“-Konzert der Kieler Philharmoniker zustande kam. Der stets organisatorisch und finanziell aufwendige Einbau der Interims-„Philharmonie“ mit ihren von Computertechnik gesteuerten 88 Lautsprechern in die riesige Wunderino Arena muss sich ja kulturell „auszahlen“.

Da nicht genügend Wochenendtermine in der Mehrzweckhalle buchbar sind, führte kein Weg an dem buchungstechnisch eher ungünstigen Dienstag vorbei, berichtet Waltraut Lach, Konzertdramaturgin am Theater Kiel. Umso größer war die Erleichterung im Opernhaus, dass immerhin 600 Tickets verkauft wurden. Aus dem Stand, ohne Abo-Grundlage und beim Thema „Gaming Sounds“, den Hintergrund-Tracks von Computerspielen, naturgemäß auch ohne das Interesse des klassischen Sinfoniepublikums.

Gaming Sounds: Viele Anmeldungen ganz neuer Konzertbesucher in der Wunderino Arena

Dafür aber mit gezielter Bewerbung über soziale Medien und mehreren Hundert Anmeldungen durch Besucher, die im Ticketsystem des Theaters noch nie aufgetaucht sind. Genau die Zielsetzung der Verantwortlichen und beteiligten Sponsoren: ein Publikum erreichen, das sonst die Philharmoniker nicht wahrnimmt, ein junges sogar. Entsprechend registrierte der prüfend schweifende Blick in den Reihen und ganz besonders im obersten, günstigsten Rang viele junge Menschen – begeistert.

Letzteres verständlicherweise, denn die Medleys, Themen und Game-Balladen, die vom ausgewiesenen Kenner Eckehard Stier gleichzeitig cool und befeuernd dirigiert wurden, zündeten genauso sicher wie opulent aufgelegte Filmmusik-Highlights. Kontrollierter Kitsch, faszinierend orchestrierte Kunst und berauschend großsinfonische Knaller-Momente standen hier in optimalem Zusammenhang.

Gaming Sounds con spirito: Kiels Philharmoniker effektvoll auf ungewohnten Pfaden

Das durchweg extrem geforderte schwere Blech rotzte bedrohlich düstere „No turning back“-Schicksalsschläge in den unwiderstehlich voranwabernden Sound eines Pixel Art Action-Adventure wie „A Plague Tale: Requiem“. Der Einstieg in „Gem’X“ imitierte faszinierend künstlich generierte Klänge. Es gab rhythmisch pulsierend Amüsantes in „Angry Birds“ oder in „The Great Giana Sisters“.

Das Niveau der von einer milliardenschweren Spieleindustrie bestellten und bestimmt fürstlich bezahlten Kompositionen ist enorm hoch. Bestes Beispiel natürlich die weit ausschwingenden Klangwelten, die ein Tonsetzer-Guru wie Nobuo Uematsu (just an seinem Geburtstag) in Ausschnitten aus dem „Final Fantasy“-Zyklus garantierte.

Könner am Werk: Der Pianist Benyamin Nuss mit dem Philharmonischen Orchester Kiel unter der Leitung von Eckehard Stier. © Quelle: Björn Schaller

Da schwelgten die bestens aufgelegten Philharmoniker gemeinsam mit dem Pianisten Benyamin Nuss, ließen die Töne glitzern und rauschen, dass es eine Freude war. Nuss gelang es, sozusagen als Zugabe, auch exemplarisch, die von Roger Wanamo arrangierte Uematsu-Nummer „You are not Alone“ (aus „Final Fantasy IX“) wie eine völlig freie, hochvirtuose Improvisation klingen zu lassen, nach dem Motto: Im Leben und im Computergame weiß niemand, was als nächstes kommt ... Chapeau!

Larissa, Biochemie-Studentin an der Uni Kiel, war mit zwei Freunden ins Konzert gekommen. Als passionierte Gamerin seit ihrem vierten Lebensjahr war sie darauf verfallen, weil in der Community der ikonisch angesagte Journalist und Videoproduzent Ilyass Alaoui als Moderator angekündigt war. „War dann allerdings gar nicht so leicht zu finden, die Veranstaltung“, berichtete sie. Offenbar funktionieren die PR-Wege des Theaters zu jüngeren Publikumsschichten noch nicht optimal.

Alle drei waren tatsächlich erstmals überhaupt in einem Konzert der Philharmoniker anzutreffen – sehr angetan und erstaunt, dass weniger die Bilder der zur Musik gehörenden Spiele als vielmehr die beim „daddeln“ wohlig durchlebten Emotionen durch die berauschenden Klänge wachgerufen worden waren.