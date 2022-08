Eines der großen, auch traditionellen Konzerte des Festivalsommers 2022 ist das Gastspiel der Philharmonie der Nationen unter Leitung von Justus Frantz. Für dieses „Friedens-Konzert“ am Sonnabend in Neumünster verlosen wir zweimal zwei Freikarten.

Philharmonie der Nationen in Neumünster

Philharmonie der Nationen in Neumünster

Neumünster. Für Justus Frantz ist das Konzert in „diesen fast hoffnungslosen Zeiten ein fantastisches Symbol der Hoffnung“. Denn in der vor mittlerweile 27 Jahren gegründeten „Philharmonie der Nationen“ spielen Musikerinnen und Musiker aus annähernd 40 Staaten gemeinsam – auch Russen und Ukrainer sind hier über die Musik friedlich verbunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das rege nachgefragte SHMF-Konzert am Sonnabend, 20. August, ab 19.30 Uhr in der Holstenhalle Neumünster verlosen wir hier zweimal zwei Freikarten.

Jenseits der dem 78-jährigen Dirigenten in diesen Zeiten besonders am Herzen liegenden Friedens-Thematik wird es in Neumünster ein Abend der ganz großen Emotionen. Dafür steht das populäre Programm mit Peter Tschaikowskys hochromantischem Violinkonzert und der klanggewaltigen Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“ von Antonín Dvorák.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Philharmonie der Nationen: Inspiriert von Leonard Bernstein und Yehudi Menuhin

Der Gründer und langjährige Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals hat das monumentale Meisterwerk des böhmischen Komponisten bereits 1993 beim SHMF in Flensburg erstmals dirigiert. Keine Geringeren als Leonard Bernstein und Yehudi Menuhin waren es dann, die Justus Frantz im Jahr 1995 auch aus den Erfahrungen der Internationalen Orchesterakademie heraus bestärkten, die „Philharmonie der Nationen“ zu gründen – ein internationales Orchester, das die klassische Musik Europas als zentralen Bestandteil des Weltkulturerbes pflegt und seit mittlerweile einem guten Vierteljahrhundert ohne öffentliche Fördermittel zeigt, wie selbstverständlich die Sprache der Musik politische und kulturelle Grenzen überwindet.

Das Konzert: József Lendvay, Violine, Philharmonie der Nationen, Justus Frantz, Dirigent. Peter Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op. 35, Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der Neuen Welt“, Zoltán Kodály: „Tänze aus Galánta“. Sonnabend, 20. August, 19.30 Uhr, Neumünster Holstenhalle 1 (K 176)