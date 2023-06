Kieler Philharmoniker mit Orchesterkaraoke „con spirito“: Tickets zu gewinnen

Büdelsdorf. Ein Event mit dem Potenzial zum Kult: Das Hamburger Erfolgsprojekt „Orchesterkaraoke“ kommt am 10. Juni um 19.30 Uhr an die Ober-Eider. Nach umjubelten Aufführungen in Berlin, Mannheim, Zürich und Toronto, freut man sich am Theater Kiel auf ein philharmonisches Karaokevergnügen der Extraklasse in Büdelsdorf.

Die Kieler Philharmoniker spielen „con spirito“ verschiedene Songs zur glamourösen Begleitung der spontanen Sängerinnen und Sänger aus dem Publikum. Was genau gespielt wird, wird im Vorfeld geheimgehalten. Vom Swing-Klassiker über den aktuellen Radio-Ohrwurm bis hin zu der ein oder anderen Arie soll alles dabei sein – inklusive lebendiger Karaokemaschine. Die Philharmoniker sind dabei zu Gast in der Thormannhalle auf dem Gelände der Carlshütte in Büdelsdorf, Am Ahlmannkai, gegenüber dem Rondo-Einkaufszentrum (dort stehen Parkplätze zur Verfügung).

23-mal zwei Tickets für das Orchester-Karaoke „con spirito“ zu gewinnen

Wir verlosen hier in Kooperation mit dem Theater Kiel 23-mal zwei Tickets für das Konzert am 10. Juni in Büdelsdorf. Hier geht es zum Gewinnspiel!

Abzuholen ist der Gewinn an der Abendkasse im Eingang der Thormannhalle. Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis zum 6. Juni, 23 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

