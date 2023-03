﻿Party-Songs und prächtige Laune: So war das Konzert von Christian Steiffen in Kiel

Kiel. Mit seinen Songtexten ist Christian Steiffen wie derjenige im Freundeskreis, der in unangenehmen Momenten ausspricht, was alle denken. Nur, böse kann man ihm nicht sein, denn die Kunstfigur Christian Steiffen ist partout nicht ernst zu nehmen. Das Schlager-Metier bietet dem ausgebildeten Schauspieler Hardy Schwetter im ausverkauften Kieler Max Nachttheater Vorlage und Angriffsfläche.

Zusammen mit Saxophonist Tommy Schneller und dem Ein-Mann-Orchester Martin Haseland an den Tasten packt Steiffen unmissverständliche Botschaften und Begebenheiten in überzuckerte Schlagerwatte, sodass die Stimmung durchweg fröhlich köchelt. Die schlagertypischen Konservenbeats stehen dabei, eingedenk ihres eintönig-harmlosen Stils, im Kontrast zum durchaus bissig-gewagten Inhalt.

Seitenhiebe gegen Musiker und Publikum

In „Ein Glück“ wischt sich Steiffen sinnbildlich den Schweiß von der Stirn, singt davon, mit einer mutmaßlich verrückten Person glücklicherweise nichts angefangen zu haben. „Lass ruhig mal einen fahren, auch wenn Menschen um dich sind“, flötet Steiffen überzeugt in „Wie der Wind“ zu schwelgerisch anmutenden Country-Tönen. Bei „Ich hab’ dir den Mond gekauft“ verwandelt Steiffen Reue in Witz, wie ein anhänglicher One-Night-Stand einfach nicht mehr verschwinden möchte. „In Budapest beim Schützenfest 1810“ steht allerdings an der Grenze der übertriebenen Albernheit, wenn die Bühnenprotagonisten in passender Montur herumtollen und Haseland tanzend den „Fliegenden Emsländer“ gibt.

Weiter Heiteres, selbstredend ungefiltert, serviert Steiffen mit Schwank aus dem Tourbus. Haseland habe, bezüglich der feiernden Gäste, vermutet: „Ich glaube, die mögen mich auch.“ An der Stelle fängt, laut Steiffen, Arroganz an, und als sein „bester Freund“ noch nach Geld fragte, war für Steiffen klar: „Bei Geld hört die Freundschaft auf.“ Steiffen-Humor in Reinform, übrigens auch gen Publikum, etwa vor dem Schönheitswahn hopsnehmenden Song „Schöne Menschen“: „Da hast du überhaupt gar nichts mit zu tun.“ Beim dazugehörigen, holprigen Keyboard-Solo unterbricht Steiffen gar, fragt in Sorge um seinen engsten Kumpanen: „Moment, war das ein Schlaganfall?“

Ganz wie das Idol: Die Frauen im Publikum trugen Bart. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Der große Rest sind Party-Songs und prächtige Laune. „Hier ist Party“ und „Ich fühl mich Disco“ sind selbsterklärend, bringen Publikum kollektiven zum Hüpfen. Dann noch, so Steiffen, „das Lied, mit dem alles angefangen hat, und ohne das ihr nicht gehen dürft“. Damals 1996, als ihn seine Freundin verlassen hatte, schrieb der Osnabrücker das Stück namens „Sexualverkehr“, in dessen Refrain jede Silbe des titelgebenden Substantives, genüsslich vom Publikumschor betont, durch den Saal schallt. Ein vielversprechender Start ins Wochenende – ganz nach Christian Steiffens Gusto.