﻿Gottorfer Expressionisten gehen auf Tournee

In der Stiftung Rolf Horn sind großartige Kunstwerke des deutschen Expressionismus (1905-1925) vereint. Auf der Gottorfer Schlossinsel wurden sie jetzt noch durch eine Schenkung ergänzt, bevor sie 2023/24 auf Tournee gehen.

Schleswig. Es war mal wieder an der Zeit, die deutschen Expressionisten der Stiftung Rolf Horn auf der Gottorfer Schlossinsel auf Tournee zu schicken. Aber es fügte sich auch ganz gut, denn während rund 200 Werke der hochkarätigen Sammlung ins Kirchner Museum Davos (ab 12.2.23), ins Museum Ostwall im Dortmunder U und ins Kunstmuseum Moritzburg Halle an der Saale (bis 23.6.24) wandern, sind in dem ehemaligen Stallgebäude dringende Sanierungsarbeiten, vor allem an der Heizungsanlage, zu erledigen.