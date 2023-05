Faszinierendes Naturfilmfestival Eckernförde Green Screen geht in die 17. Runde

Kiel. Etwas herausfordernd besorgt guckt sie schon auf die Menschheit, die gelb-schwarze Feldwespe, die in diesem Jahr das Bild von einem wahren Filmfest-Phänomen prägen wird. Cristina Krippahl hat sie makrofotografiert und bei Antje Spitzbarth zur Plakatauswahl 2023 in Konkurrenz zu 144 anderen Fotos erfolgreich eingereicht. Letztere leitet beim international renommierten Naturfilmfestival Green Screen Eckernförde die Sektion Wettbewerb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele weitere Jury-Entscheidungen sollen noch fallen, um vom 6. bis 10. September wieder ein bild- und botschaftsstarkes Naturschutz-Event zu gestalten und dabei bis zu 50 000 Zuschauer ins Kino zu locken. Über 100 Beiträge werden dafür unter 278 eingereichten Filmen ausgewählt. Fachjurys sollen schon in den nächsten Tagen damit beginnen, die lohnendsten und preiswürdigsten Beiträge, eingesandt aus 59 Ländern wie der Mongolei, Sambia oder von den Malediven, herauszufischen. 44 000 Euro Preisgeld stehen dann individuell verteilt auf 18 Kategorien bereit.

Green Screen Naturfilmfestival Eckernförde: 100 Filme, 300 Filmemacher in Eckernförde

Michael Packschies, Vorsitzender des Trägervereins, registriert mit dem Team die zunehmende Bedeutung der Preise in der internationalen Szene. Über den Vorjahressieger des mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreises, dem Beitrag „Waves beneath the water“ von Arthur de Bruin, gelangt man leicht zum geplanten Länderschwerpunkt 2023: nach Frankreich werden es nun die Niederlande sein. Die dortige Naturfilm-Szene habe vor allem Kino-Format, da es dort keine TV-Formate oder aktive öffentlich-rechtliche Sender wie Arte gebe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Überhaupt registrieren wir nach Corona wieder mehr Langfilme mit guten Spannungsbögen“, so Packschies. Zur Freude an der Ästhetik faszinierender Natur gehöre bei Green Screen immer auch das Gegenbild, die Sorge um eine wachsende Zerstörung der Ressourcen. Deshalb widme man sich jetzt speziell der Lichtverschmutzung, die Insekten und die Artenvielfalt bedrohe – „auch in Schleswig-Holstein“.

Gesamtkunstwerk Naturfilm: Auch Musik im Wettbewerb bei Green Screen 2023

Da ein Naturfilm immer auch eine Art Gesamtkunstwerk darstelle, hat Packschies’ Team zum Anlass genommen, die Filmmusik in den Fokus des Wettbewerbs aufzunehmen. Schon der bildgewaltige neue Trailer, der jede Vorführung einleiten wird, hat einen eigens komponierten Soundtrack. SHMF-Intendant Christian Kuhnt wird mit seinem Team unter 60 gezeigten Filmen eine neu geschaffene Sieger-Partitur küren.

Noch ist laut Geschäftsführer Markus Behrens und Technik-Leiter Carsten Füg nicht ganz klar, ob man sich die günstigen Tickets (6 Euro, ermäßigt 4 Euro) angesichts spürbar gestiegener Kosten noch ganz ohne einen Aufschlag wird leisten können. Stabil niedrige Preise sind dem Team aber wichtig – schon wegen der allseits erwünschten und möglichst barrierefreien „Umweltbildung“ nicht nur von Jugendlichen. Die Förderung der öffentlichen Hand, inzwischen aus dem Kultur- und dem Umweltministerium sowie von der Stadt Eckernförde, und durch Stiftungen sei aber zum Glück beständig, so Michael Packschies.

In den ersten Juli-Tagen soll das Gesamtprogramm stehen und der Vorverkauf (vor allem über die Homepage www.greenscreen-festival.de) anlaufen. Vorher gibt es im Sommerprogramm am 30. Juni wieder die beliebte „Nacht des Naturfilms“ in drei Sälen des Kieler Studio Filmtheaters (Tickets ab Juni über die Homepage www.studio-filmtheater.de).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach Vorverkaufsbeginn locken zwei Open-Air-Events: Am 16. Juli auf der Krusenkoppel Kiel ein „Best-Of-Cut“ aus herausragenden Filmen des Jahres 2022 und am 25. August das „Strandkino“ mit einem Open-Air-Meeresfilm – echtes Wellenrauschen am Eckernförder Kurstrand ist dabei zusätzlich garantiert.