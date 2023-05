﻿Grooven auf der Kirchenorgel: Barbara Dennerlein gibt Konzert in Kiel

Kiel. Auf die Frage, was das Spiel auf einer elektro-magnetischen Hammond B-3 von dem auf einer Kirchenorgel unterscheidet, holt Barbara Dennerlein weit aus. „Das ist natürlich ein Riesenunterschied, eine ganz andere Spieltechnik“, sagt die Organistin aus München, Musikerin von Weltrang. Am 6. Mai spielt sie das erste Mal auf der Kirchenorgel in der Kieler St. Heinrich-Kirche, das Programm trägt den Titel „Spiritual Movement“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei der Hammond-Orgel drückt man den Ton, und dann kommt er auch sofort“, erklärt die Tasten- und Pedalvirtuosin. Bei der Pfeifen-Orgel hingegen müsse immer eine Mechanik in Gang gesetzt werden, und je nach Bauweise gehe das relativ schnell oder eben nicht. „Da ist halt eine gewisse Trägheit. Und bei den Bässen ist es extremer, da dauert es noch länger, bis die Luft durch ist.“ Auch das Pedalspiel unterscheide sich stark. Auf der Hammond-Orgel spiele sie mit einem Fuß einen gesampelten Kontrabass-Klang und mit dem anderen das Volumen, bei der Kirchenorgel sei es dagegen das gleiche Manual wie bei den Tasten.

Barbara Dennerlein: „Eine Orgel ist wie ein Orchester“

Was sich so sachlich anhört, groovt bei Barbara Dennerlein oft höllisch – auch in der Kirche. Oder eben himmlisch. „Es gibt Stücke, die gehen auf beiden Instrumenten“, sagt Dennerlein, die fast ausschließlich Eigenkompositionen spielt und die Stücke speziell für den jeweiligen Orgeltyp komponiert, um alle Möglichkeiten des Instruments auszuschöpfen. „Eine Orgel ist wie ein Orchester.“ Die Orgel in St. Heinrich habe sie zwar noch nicht gehört, dies sei aber „ein sehr schönes Instrument – ich freu’ mich drauf“. Die Akustik in den Kirchen sei übrigens ebenfalls extrem unterschiedlich. Im Ulmer Münster oder Passauer Dom gebe es etwa einen sehr langen Nachhall, ganz anders in einer kleinen Kirche mit viel Holz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber funky auf einer Kirchenorgel? Wie geht das angesichts der Trägheit, wenn das Timing sitzen muss? Da müsse man die Verzögerung als Spieler dann eben ausgleichen und früher spielen – „bei den Bässen gemeinerweise noch früher“. Durchaus eine Herausforderung, doch gehe das bei ihr mittlerweile ganz automatisch, sagt die 58-jährige Musikerin. Sie spüre, wie das Instrument reagiere.

Barbara Dennerlein komponierte bereits mit zwölf Jahren

Wenn man also eine Kirchenorgel durchaus zum Grooven bringen kann, muss das bei einem Publikum in einem Gotteshaus ja nicht unbedingt auch so sein. Sind die Leute dort nicht ein bisschen steifer als in einem Club? „Nee, finde ich eigentlich gar nicht“, sagt Barbara Dennerlein. Die Atmosphäre sei natürlich anders, was aber gerade das Schöne sei. „Eine Kirche ist ja ein sehr spiritueller Ort und man ist da mehr bei sich und konzentriert sich vielleicht noch mehr auf die Musik. Das finde ich ganz toll!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Schon mit zwölf Jahren hat Barbara Dennerlein Konzerte gegeben und dann eigene Stücke gespielt. „Das war mir immer wichtig, weil ich nicht kopieren wollte und nicht nur das Repertoire spielen, was man von der Hammond-Orgel kannte.“ Und ihre eigene Art zu spielen, die habe sie auch schon immer gehabt. „Meine Musik ist sehr breit gefächert“, sagt Barbara Dennerlein, die schon Konzerte mit Jimmy Smith, Joe Zawinul und Rhoda Scott gegeben hat. „Swing, Blues, Funk, Latin, alles dabei. Aber ich hab’ auch Stücke, die ein bisserl in die Klassikrichtung gehen.“ In Kiel will sie sich teils aus ihrem aktuellen Album „Best of Blues – Through The Years“ bedienen.

In der St. Heinrich-Kirche wird das Spiel der Hände und Füße von Barbara Dennerlein per Video übertragen, damit das Publikum auch optisch etwas davon hat. „Der Funke muss überspringen, und ich möchte den Leuten ja das Instrument näherbringen, erzähle dazu auch was und erkläre etwas zu dessen Besonderheiten.“ Regelmäßig bekomme sie da Feedback von Gästen, die beeindruckt davon seien, wie die Musik auf der Pfeifen-Orgel mit Händen und Füßen gemacht werde. „Es gibt halt kein anderes Instrument, wo man mit vier Gliedmaßen unabhängig spielt und auch noch Registrierungen macht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert am Sonnabend, 6. Mai, ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Heinrich, Kiel. Karten unter www.kn-tickets.de