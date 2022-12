﻿Händels „Messiah“ mit der Kantorei Holtenau und Jugendchören der Gelehrtenschule Kiel

Kiel. Die Antwort der Gläubigen auf die Murrenden: Was das schön detailreiche Programmheft von Marie-Charlotte Wahl verspricht, wird im berühmten „Hallelujah!“ bewegend deutlich. Da strömen auch die ganz jungen Stimmen aus der Kieler Gelehrtenschule hinzu und komplettieren zuversichtlich jubilierend eine ganz wunderbare Aufführung von Händels Oratorium „The Messiah“ in der bestens besuchten Petruskirche Wik.

Anne-Beke Sontag, die barockerfahrene Sängerin, Kantorin und Lehrerin, hat hier alles und alle unter einen Hut gebracht. Die Schülerinnen und Schüler und die (im zweiten Teil dann alleinverantwortliche) Kantorei Holtenau begeistern mit einer gut artikulierten, nie panisch übersteuerten, klangschönen und erstaunlich souverän intonierten „Lesung“ der Chorsätze. Wie da – überragend übrigens im Sopran-Register – auch die rasanten Fugen hingeperlt werden, kann sich hören lassen.

Georg Friedrich Händels prächtiger „Messias“ in der Petruskirche Kiel

Sontag bringt Händels grandiose Musik mit zügigen, aber immer kontrollierten Tempi auffällig locker ins swingen. Geschmackvoll werden Bögen gestaltet, Echos umgesetzt („Halleluja!“), Dynamikstufen eingebaut, Schlusswendungen abgefangen.

Kleine Wackelkontakte und Unsauberkeiten kommen allenfalls im etwas labil solistisch besetzten Barockensemble Kiel vor. Allerdings ist der Instrumentalpart ja wahrlich auch nicht minder virtuos gesetzt vom Wahllondoner Händel als die Vokalparts.

Baden im Beifallssturm: die Kantorei Holtenau, Gelehrtenschülerinnen und -schüler mit Anne-Beke Sontag und den Solisten. © Quelle: cst

Ganz herrlich außerdem die vier Gesangssolisten. Der nobel gestaltende Tenor Knut Schoch hat sein Pendant in den herzerwärmend strömenden Mezzosopran-Tönen von Juliane Sandberger, die für den erkrankten Altus Matthias Dähling eingesprungen ist.

Die Sopranistin Tanya Aspelmeier lässt mühelos die Koloraturen glitzern und zeigt Sinn für im wahrsten Sinne zierliche Wiederholungsvarianten („Rejoice!“). Und Julian Redlin meißelt die virtuosen Bass-Ketten in eherner Empörung („Why do the nations so furiously rage together?“) in die hier Klang gewordenen biblischen Schriftplatten.

Das Publikum wird für seine Begeisterung mit einem Da Capo des „Hallelujah“-Chores belohnt. Schön, dass solch prägenden musikalischen Gemeinschaftserlebnisse Post-Corona wieder möglich sind.