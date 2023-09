Castorf inszeniert Mussorgskys „Boris Godunow“ als zeitlose Parabel

Hamburg. „Gott gibt es nicht“, verkündet ein Plakat mit der Zeichnung eines lächelnden sowjetischen Astronauten darauf. Davor drängen sich aufgebrachte Menschen. Sie stechen mit Messern auf das Plakat ein und schieben lauter orthodoxe Heiligenbilder auf die Bühne. Kommunismus trifft auf Volksglauben. Willkommen in Russland.

In der Lesart des Regisseurs Frank Castorf ist das Verhältnis dieser gegensätzlichen Ideologien die Folie, vor der sich Modest Mussorgskys Oper „Boris Godunow“ abspielt. Mit der Inszenierung wurde am Wochenende die Saison an der Staatsoper Hamburg eröffnet.

Das Textbuch beruht auf einem Werk von Alexander Puschkin und behandelt eine Schlüsselepoche der russischen Geschichte. Besagter Boris herrschte um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Bei Puschkin und Mussorgsky ist er durch Ermordung des Zarensohns an die Macht gekommen. Boris ist um eine gerechte Regentschaft bemüht, doch seine Schuld lässt ihn nicht los. Sie wird ihn in den Wahnsinn treiben.

Mussorgskys „Boris Godunow“: Ein Mönch, der sich als Zarensohn ausgibt

Ein zweiter Handlungsstrang gilt dem Mönch Grigorij. Dieser erfährt von dem Mord durch einen alten Mönch, der an einer Chronik Russlands arbeitet und sie mit dem Fall abschließen will. Dass Grigorij im gleichen Alter ist, wie der Zarensohn wäre, bringt ihn auf die Idee, sich als dieser auszugeben und Anspruch auf den Thron zu erheben.

Es geht um Macht und Schuld. Eine solche Oper in Zeiten des Krieges zu bringen, legt es nah, die politische Gegenwart einzubeziehen. Doch Castorf und sein Bühnenbildner Aleksandar Denić verzichten auf vordergründige Aktualität. Sie arbeiten mit der Bildsprache, die man von ihnen kennt, von Anspielungen auf Sergej Eisensteins Filmklassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ bis zu hölzernen Kapellen mit Zwiebelturm.

Regisseur Frank Castorf und GMD Kent Nagano haben den „Ur-Boris“ ausgewählt

Unter den diversen Fassungen, in denen die Oper existiert, haben Castorf und Generalmusikdirektor Kent Nagano den sogenannten „Ur-Boris“ aus den Jahren 1868/69 ausgewählt. In dieser Version hatte Mussorgsky noch nicht vertont, wie sich Grigorij in Polen mit der machtgierigen Fürstentochter Marina verbindet und von dort aus an Einfluss gewinnt. In Hamburg läuft die Episode als Stummfilm mit. Auch Videos, die der Handlung eine Ebene hinzufügen, gehören zur Handschrift des Teams. Sie sind allerdings nicht immer leicht zu verstehen.

Zahlreiche Volksszenen machen „Boris Godunow“ zu einer wahren Choroper. Die Untertanen werden gezwungen zu beten und gezwungen zu jubeln. Für die archaischen Passagen finden Staatsopernchor, Extrachor und die Hamburger Alsterspatzen kräftige Klangfarben. Sehr differenziert zeichnet Mussorgsky die – ausschließlich männlichen – Hauptpersonen. Aus dem stimmlich durchwegs überzeugenden Ensemble sei stellvertretend Alexander Tsymbalyuk genannt, der den glücklosen Herrscher mit wandlungsfähigem Bass porträtiert.

Das Philharmonische Staatsorchester schattiert die oft expressionistisch klingende Musik unter Naganos Leitung fein ab, ob es russische Volksweisen intoniert oder die Angstschreie des Zaren dissonant untermalt. Bisweilen könnte die Interpretation allerdings mehr Rohheit vertragen.

Der „Ur-Boris“ endet mit dem Tod des Zaren. Castorf aber dreht das Bühnenbild noch einmal weiter und rückt eine riesige Flasche Coca-Cola ins Zentrum, Sinnbild des Kapitalismus. Auf zur nächsten Ideologie.

Staatsoper Hamburg. Nächste Vorstellungen: 20., 23., 26. und 28. September, 2., 4. und 7. Oktober. Karten: Telefon 040 / 356868

