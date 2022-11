﻿Harald Martenstein in Kiel: Humorist im Hochbett

Kiel. Der Journalist und Autor Harald Martenstein las im Metro aus seinem aktuellen Buch „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“. Der „Zeit“-Kolumnist hatte aber auch ältere Texte in seinem Programm aus „peinlichen, privaten und provokanten Geschichten“, die er mit sichtlichem Vergnügen im gut gefüllten Saal präsentierte.

Martenstein ließ sich zu Beginn auf den nostalgischen Aspekt des Älterwerdens ein und gestand, dass „der Mensch, der in mir wohnt und nicht ausziehen will“ sich ein Hochbett gekauft habe. Der Bettenbauer habe ihm allerdings geraten, auf eine Leiter zu verzichten und lieber eine Treppe mit Handlauf zu verwenden. Der Aufstieg sei dennoch beschwerlich und nun liege er nachts oft wach und überlege, „ob ich wirklich soo dringend auf die Toilette muss.“

Harald Martenstein im Metro: Gut zuhören, aber nichts hören

Auch höre er mittlerweile schlecht, was aber durchaus positive Seiten habe, denn „seit ich nichts mehr höre, gelte ich zum ersten Mal als Mensch, der gut zuhören kann.“ Zugewandt wirken und ab und zu eine Floskel einstreuen reiche in einer Gesprächsrunde vollkommen aus, meinte Martenstein. Sein Fazit: „Wenn wir uns alle nicht mehr hören, hat dieses Land eine Zukunft.“

Passend zur Jahreszeit hatte der 69-Jährige auch Weihnachtsgeschichten parat, wie etwa die von Holger, dessen Versuch, den Weihnachtsbaum den Wünschen seiner Freundin Brenda gemäß zu präparieren, aberwitzig eskaliert: Letztlich stehen beide vor dem brennenden Haus und sind dennoch sicher, das schönste Weihnachtsfest gefeiert zu haben – zumindest nach Ansicht von Holger.

Harald Martenstein las mit Bedacht. Die Stimme sonor fließend, ließ er Pointen sacken und fühlte sich wohl in der Rolle des sichtlich amüsierten, ironischen Beobachters. Er mache sich über Menschen lustig, erzählte er, jedoch nicht darüber, wie sie seien oder aussähen, sondern über das, was sie sagten und wie sie handelten.

Ein hübsches Beispiel dafür war sein erdachtes Interview mit Originalzitaten aus einem TV-Interview von Ministerin Svenja Schulze, in dem diese ein Füllhorn an rhetorischen Phrasen ausschüttete.

Verletzen will Harald Martenstein nicht

Er habe kein Interesse an Provokation und wolle nicht verletzen, erklärte Martenstein. Für seine Texte zu beispielsweise dem Umgang mit differenziertem Gendern war er in der Vergangenheit angeeckt und hatte diesbezüglich Kritik aus der Community eingesteckt. In einem dazu passenden Text fand sich auch Kiel wieder, wenn auch nur stellvertretend für einen Universitätsstandort, an dem der Geschäftsordnungspunkt aufgenommen wurde, bei Debatten eine Redeliste schließen zu dürfen, wenn sich keine FLINT* (Female, Lesbian, inter, non-binary, trans, *) - Person zu Wort meldet.

Der Autor transponierte dieses Prinzip in einen OP-Saal, nahm also auch hier die Position des Humoristen ein, der seine Satirikerpflichten ernst nimmt. Sehr zum Vergnügen der Zuhörer.