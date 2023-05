Hazmat Modine und mehr Konzerttipps für Kiel und die Region vom 19. – 25. Mai

Kiel. Aus dem Big Apple ins kleine Lutterbek – Hazmat Modine sind ein würdiger Kandidat für das Konzert der Woche.

Konzert der Woche: Hazmat Modine am 25. Mai im Lutterbeker

Hazmat Modine streifen auf einer Tour nicht zum ersten Mal durch unsere norddeutschen Breiten. Wer mal auf einem der Konzerte dieser fantastischen Rootsmusik-Band aus New York City war, für den sollte der Donnerstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek ein Pflichttermin sein.

Die Band bringt Songs des frischen Albums „Bonfire“ (dt. Lagerfeuer) mit – Lieder eines ruhelosen Amerikas, der Unzufriedenheit, der Kontemplation und der Hoffnung. Aufgenommen im New Yorker Stadtbezirk Queens, wo mehr Sprachen gesprochen werden als irgendwo sonst auf der Welt. Passend zum vielfarbigen Stil von Hazmat Modine.

Karten: 33 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Freitag, 19. Mai: Ilse Krohn Superiors in der Hansa48

Zwischen „Krawalzer und Kitschpolka“ verorten Ilse Krohn Superiors, benannt nach einer Kletterrose, ihre Lieder. Wahlweise auch „zwischen Kneipenschlägerei und heißer Milch mit Honig“. Jedenfalls irgendwie mit Hang ins Extreme. Nach längerer Bühnenabstinenz hat das Kieler Trio im „eigenen Plüschsofakeller“, wie es heißt, eine frische EP aufgenommen, die dann im Hamburger GentleArt Studio feinjustiert wurde. „Kronjuwelen“ heißt das gute Stück, das Ilse Krohn Superiors nun während einer CD-Release-Party in der Kneipe der Hansa48 erstmals öffentlich präsentieren.

Tickets: 3 Euro an der Abendkasse

Sonnabend, 20. Mai: Early James in der Hansa48

Der Singer/Songwriter Fredrick James Mullis Jr. alias Early James stammt aus dem US-Staat Alabama und gastiert mit seinem zweiten Album „Strange Time To Be Alive“ am 20. Mai in der Hansa48. Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit einem Support-Act. Die Songs von Early James atmen eine zeitlose Mischung aus Blues, Folk und Tin Pan Alley. Südstaaten Folk trifft auf Dark Blues, die US-Autorin Eudora Welty trifft auf Townes Van Zandt.

Tickets: 11 Euro im Vorverkauf (plus Gebühren bei Tix for Gigs), 15 Euro an der Abendkasse

Dienstag, 23. Mai: Tenöre4you in der Marienkirche Schönkirchen

Tenöre4You haben Tini Di Napoli und Pietro Pato ihr Duo getauft. Am 23. Mai ab 19.30 Uhr singen die beiden in der Marienkirche in Schönkirchen. Dort tragen sie einige der berühmtesten Pop-Hits in klassischem Gewand vor – „Volare“, „Time To Say Goodbye“ oder auch „Let It Be“. Di Napoli und Pato arbeiteten bereits mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel und mit dem Filmorchester Babelsberg.

Karten: 22,99 Euro im KN-Ticketshop

Donnerstag, 25. Mai: Konzert von Josa Barck im Prinz Willy

Im November 2022 hat der dänische Synth-Pop-Musiker Josa Barck den ersten Part seines Doppelabums „An Exile’s Guide To Amnesty“ rausgebracht. In den vordergründig beschwingten Songs verarbeitet Josa Barck in einer Art Selbstfindungsprozess seine Kindheit und Erziehung im Verhältnis zur heutigen Gesellschaft – und schöpft daraus Zuversicht. Am 25. Mai um 20 Uhr kommt der dänische Singer/Sonwriter ins Prinz Willy.

Eintritt: 1,50 Euro (für den Musiker geht der Hut rum)

