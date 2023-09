Freilichtmuseum Molfsee

Wird mit der Umwelt auch Heimat zerstört? Projektleiterin Babette Tewes mit der interaktiven Installation „Riparian Cloud“, die im Norden ausgestorbene Insektenarten in Glasglocken zeigt.

Was ist Heimat? Diese und verwandte Fragen stellt ab 15. September die vielfältige, interaktive und multimediale Ausstellung „Heimaten“ im Jahr100Haus im Freilichtmuseum Molfsee. Beantworten können sie die Gäste der Schau. Spontan per Smartphone-App. Und werden so Teil der Ausstellung.

