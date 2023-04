﻿Honey Lake Sessions in Honigsee trotz des Großbrands

Honigsee. „Es war genau der Aufbewahrungsort für das Festival-Inventar.“ Julian Hölscher, Chef der Berliner Agentur Handshake Booking, wirkt im Telefonat noch immer etwas mitgenommen. Ein Großfeuer hatte am Sonnabend eine große Scheune auf dem Gehöft in Honigsee zerstört, das Schauplatz der Honey Lake Sessions ist. Die nun aber trotzdem wie geplant vom 20. bis 23. Juli über die Bühne gehen sollen. „Jetzt machen wir’s erst recht“, sagt Hölscher, dessen Agentur das Festival organisiert. Über den verkohlten Resten der Scheune wehe bereits trotzig eine kleine Honey-Lake-Fahne.

„Wir haben sehr viel verloren, was wir über die Jahre zusammengesucht haben“, erzählt Hölscher. „Alle Stühle, alle Tische, alle Bänke, die gesamte Bar, alles an Lichttechnik, 15 teure Kabeltrommeln, und, und, und ...“ Die Hilfe von außen sei „so groß“ gewesen, schon in der Nacht. Da brauche es jetzt einfach ein Fest, um auch vor allem der Feuerwehr vor Publikum zu danken. „Nur der Wehr und dem Wind ist es zu verdanken, dass hier überhaupt das Haupthaus noch steht“, sagt Hölscher. „Es war eng, überall am Haupthaus ist das Harz rausgequollen wegen der Hitze. Da merkt man, wie heiß es war.“

Großbrand in Honigsee: Hoher Schaden, nichts in der Scheune war versichert

Von dem, was in der Scheune war, sei nichts versichert gewesen, berichtet Hölscher. „Werte von über den Daumen 20 000, 25 000 Euro. Wird jetzt auch eine finanzielle Frage, weil wir eh immer draufgelegt haben. Es ist ja ein sehr großes Herzensprojekt.“ Daher haben sie ein Spendenkonto eingerichtet, und auf Social Media wollen sie kommende Woche um ausgemusterte Stühle, Bänke und Tische bitten. Die knifflige Sache sei eher, die viele aktive Hilfe, die jetzt angeboten werde, logistisch optimal zu kanalisieren.

Bei der Zusammenstellung des Line-ups hätten sich dagegen „etliche glückliche Fügungen“ ergeben, auch in Kooperation mit größeren Agenturen. Etwa bei der Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Maro, die im vergangenen Jahr für Portugal beim Eurovision Song Contest ins Rennen ging und am Freitag bei den Honey Lake Sessions ihr Deutschlanddebüt geben wird. Aus Portugal stammt auch das Trio Collignon, letzter Act am Sonnabend, für den dann die Heuballen zum Tanzen weggeräumt werden.

Zehn Acts bei den 3. Honey Lake Sessions

Zehn Acts sind es insgesamt bei der dritten Ausgabe der Honey Lake Sessions – vom nordischen Jazz des dänischen Duos Svaneborg Kardyb und dem folkigen des Berliner Quartetts Leléka über Pop von Catharina Schorling alias Catt, die mit der jungen Joni Mitchell und Kate Bush verglichen wird bis zu Intergalactic Lovers aus Belgien, die ihr neues Album „Liquid Love“ präsentieren. Das Programm am Sonntag beginnt diesmal bereits um 14 Uhr mit dem vielköpfigen deutschen Ensemble Loki – zeitlich familienfreundlich auf vielfachen Publikumswunsch.

Auch die Entscheidung, das Festival in die erste Woche der Sommerferien zu legen statt wie bisher in die fünfte, beruhe auf Publikumswünschen. So könne man danach noch bequem in den Urlaub fahren. „Das Ziel beim Zuspruch ist daher auch wieder hoch gesteckt, bis zu 400 Leute finden hier ja entspannt Platz“, sagt Hölscher. Fest geplant sind auch wieder kleine Satelliten-Konzerte – wie im vergangenen Jahr in Kirchbarkau mit Reema vorm Seniorenzentrum und Aline Frazão in der Kita „Unterm Regenbogen“.

Erstmals bei den Honey Lake Sessions soll es diesmal Eis für die Gäste geben. Und dazu einen Falafel-Stand und noch einen mit Kimchi, auch einen mit Gebäck. Dazu ebenfalls wieder die lokalen Getränke und speziellen Cocktails. Aber dafür müssen sie beim Festival nun erst mal eine neue Bar bauen.

Honey Lake Sessions, 20. bis 23. Juli, Honigsee. Tickets bei Tix for Gigs, Infos unter www.honeylake.live. Spendenkonto: Handshake Booking/Honey Lake Sessions, DE53 4306 0967 1010 8357 00, Betreff: Spende Honey Lake Sessions