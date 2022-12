﻿In einem Sog: Das Stück „Gefahrenzone“ im Schauspiel-Studio Kiel

Kiel. Zuerst sieht man die Birkenstämme, ein Wald mit grünem Dach, aufgestellt auf der Studiobühne im Kieler Schauspielhaus. Doch irgendetwas irritiert. Da hängen Trümmer in der Luft. Ein Lenkrad, Glasscherben, eine Landkarte. Wie schockgefroren wirkt das Bild. Stehengeblieben im Moment. So atmosphärisch stark wie das Bühnenbild von Ausstatterin Janin Berlin spult sich auch die Inszenierung des Dramas „Gefahrenzone” durch die junge Regisseurin Julia Hasenpusch ab.

Das psychologisch dicht erzählte Stück des kanadischen Autors Michel Marc Bouchard, von dem bereits 2018 im Theater Kiel das sehenswerte Drama „Tom auf dem Lande” gezeigt wurde, handelt von drei Brüdern, die zur Hochzeit des Jüngsten nach Jahren der Entfremdung an ihrem Heimatort zusammenkommen.

Wie im Schauspiel-Studio ein Angelausflug zur Katastrophe wird

Bei einem Angelausflug am Morgen der Hochzeit, zu dem der älteste die anderen beiden überredet hat, passiert ein Unfall. Nun sitzt man im abgeschiedenen Waldgebiet fest und Verdrängtes und lange Aufgestautes steigen an die Oberfläche wie Blasen aus einem sumpfigen Teich. Zumal die drei unterschiedlicher kaum sein könnten.

Carl, der Heiratskandidat, hat sich in der nahen Provinzstadt als Supermarktmitarbeiter ein strikt ruhiges Leben verordnet. Tristan Steeg spielt ihn als einen unbedingt auf die Einhaltung von Traditionen Bedachten, der glaubt, damit – neuerliches – Unheil von sich fernhalten zu können. Sein Bruder Ambroise wird von Tony Marossek als Zyniker gezeigt. Um seine Homosexualität offen leben zu können, ist er in die Großstadt gegangen. Aber der Hass auf die stockkonservative Provinz, die sein Schwulsein ablehnt, wie die Sehnsucht nach der familiären Nähe sind ihm geblieben.

Victor, der älteste, hat als einziger die „grüne Hölle” nie verlassen. Unter der Firnis des prolligen Waldarbeiters lässt Rudi Hindenburg einen unerwartet reflektierten Charakter aufscheinen. Zwischen Anziehung und Abstoßung pendeln die Figuren, umarmen sich ungeschickt, stoßen sich weg.

Das Schmiermittel in „Gefahrenzone“ ist der schwarze Humor

Schwarzer Humor ist oft das Schmiermittel. Zugleich werden – typisch für den Autor – gesellschaftliche Themen mitverhandelt. Engstirnigkeit und Intoleranz, die hier aber durchaus auf allen Seiten zu Buche schlagen.

Und dann ist da noch das Trauma, um das sich das ganze Handeln der Brüder zu drehen scheint. Schicht für Schicht wird es freigelegt: Der Vater war Trinker, hat die Söhne tyrannisiert. In genau dem Wald, in dem jetzt der Unfall passiert ist, kam er vor 15 Jahren ums Leben. Seine Teenager-Söhne waren damals dabei, und jeder hat sein eigenes Bild von Schuld im Kopf. Wie in einer Zeitschleife stecken sie in den Erinnerungen fest. Und warum gibt es eigentlich keine Mücken in diesem Wald? Und warum fallen die Trümmer nicht zu Boden? Großer Applaus.

