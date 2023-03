﻿Einblicke in die „dunkelblaue Stunde“ des Kultautors Peter Stamm

„In einer dunkelblauen Stunde“ heißt der neue Roman von Peter Stamm, den er am Donnerstag 23. März im Literaturhaus in Kiel vorstellte. Die Geschichte um einen Schweizer Autor, über den ein Dokumentarfilm gedreht werden soll, könnte seine eigene sein – und ist doch keineswegs autobiographisch.

Kiel. Peter Stamm gilt als Meister des Unspektakulären, seine Protagonisten sind ganz normale Durchschnittsmenschen. Bewusst oder unbewusst sind sie auf der Suche – nicht selten nach einer Liebe. Beim Schreiben überrascht der Autor aus der Schweiz sich gern selbst. Wüsste er im Voraus, wie seine Geschichten enden, wäre ihm das zu langweilig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn es in meinem Roman an der Tür klopft, weiß ich erst, wer draußen steht, wenn die Tür geöffnet wird“, sagt er und schmunzelt. Meist gibt es Risse in der scheinbar intakten Oberfläche seiner Geschichten, mehr oder minder versteckte Verwerfungen, die den Erzählton prägen.

Literaturhaus SH: Peter Stamm las aus dem Roman „In einer dunkelblauen Stunde“

Am Donnerstag stellte Stamm seinen neunten Roman im Literaturhaus vor. „In einer dunkelblauen Stunde“ ist im Januar erschienen - pünktlich zu seinem 60. Geburtstag. Im Mittelpunkt steht ein Schweizer Autor mit Wohnsitz in Paris, über den ein Dokumentarfilm gedreht werden soll. Doch der Autor spielt nicht richtig mit. In Interviews bleibt er wortkarg, zum Dreh in seinem Heimatdorf erscheint er gar nicht erst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Regisseurin, aus deren Perspektive erzählt wird, sucht nach Antworten für Wechslers Verhalten und stößt auf Puzzleteile, die sie nach dessen überraschendem Ableben zu einer Geschichte zwischen Wahrheit und Fiktion zusammenfügt. Auf dem Buchcover ist Peter Stamm selbst zu sehen – ein wenig verschwommen zwar, das Bild gibt dennoch der gern gestellten Frage nach autobiographischen Zügen der Geschichte Futter.

Peter Stamm bestreitet eine gewisse Nähe zur eigenen Biografie nicht, erkennt sie aber nicht an

Tatsächlich habe es Arbeiten an einem Dokumentarfilm über ihn gegeben, erzählt Stamm im Gespräch mit Britta Lange. Man wollte ihm quasi über die Schulter schauen, während er dieses Buch schrieb, dessen Protagonist den Erkenntniswert eines solchen Films allerdings immer wieder klar in Frage stellt. „Wenn wir Menschen beschreiben, sind das immer nur Momentaufnahmen“, ist er überzeugt. „Jeder Mensch ist für jeden Menschen ein Anderer.“

Lesen Sie auch

Treibstoff seiner Geschichten seien die Emotionen. „Die Gefühle sind echt. Denn ich war auch einmal verliebt oder bin es noch. Doch ich würde nie meine eigene Geschichte aufschreiben.“ Autobiographisch ist der Roman daher nicht. Um derartigen Mutmaßungen vorzubeugen, hat er seinen Protagonisten sterben lassen – „schließlich lebe ich noch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Peter Stamm, „In einer dunkelblauen Stunde“. Fischer-Verlag. 354 Seiten. 24 Euro