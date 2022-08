﻿Intendant Christian Kuhnt zum SHMF 2022: 203 Konzerte – 203 Ereignisse

Acht Wochen sind vergangen – die 37. Festivalsaison geht Sonnabend in Kiel mit einem großen Opernabend, mit Gershwins „Porgy and Bess“, in der Wunderino Arena Kiel zu Ende. Und mit beachtlichen Zahlen: 165.000 Karten wurden für die 203 Veranstaltungen des SHMF verkauft. 114 Konzerte waren ausverkauft.

