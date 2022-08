Ein großformatiger Abschluss für den Festivalsommer 2022: Am Sonnabend, 27. August, soll sich die Wunderino Arena Kiel in eine Opernbühne verwandeln, auf der George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ aufgeführt wird. Gute Zahlen feiert das SHMF schon jetzt.

Kiel. Für die 203 Konzerte und Veranstaltungen im 37. Schleswig-Holstein Musik Festival seien rund 165.000 Karten verkauft worden, hieß es am Freitag aus der Intendanz. Mit einer Auslastung von 84 Prozent bespielte das Festival 123 Spielstätten an 65 Orten. 114 Veranstaltungen waren ausverkauft.

„Wir freuen uns riesig über diesen unglaublichen Erfolg, von dem wir noch vor wenigen Monaten nicht zu träumen gewagt hätten. Mein großer Dank gilt unserem Publikum, das uns großes Vertrauen entgegengebracht und gemeinsam mit uns einen wunderbaren Festivalsommer gefeiert hat“, sagt Festivalintendant Christian Kuhnt.

SHMF 2022: Fokus auf Johannes Brahms und Omer Meir Wellber

In mehr als 85 Konzerten präsentierte das Festival einen umfassenden und vielfältigen Blick in einem letzten Komponistenschwerpunkt auf das Werk von Johannes Brahms. Porträtkünstler Omer Meir Wellber war nicht nur am Dirigentenpult zu erleben, sondern trat ins insgesamt 14 Konzerten auch als Solist am Akkordeon, Cembalo und Flügel auf.

Bei der konzertanten Aufführung von „Porgy and Bess“ am Sonnabend in der Kieler Wunderino Arena sind neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert in den Hauptpartien Elizabeth Llewellyn als Bess, Morris Robinson als Porgy und Golda Schultz als Clara zu erleben, die in diesen Rollen zuletzt zahlreiche umjubelte Aufführungen an der New Yorker Metropolitan Opera feierten. Restkarten sind noch verfügbar.

In der Lübecker Musikhalle werden am Sonnabend und Sonntag, 27./28. August, noch die vier Sinfonien von Johannes Brahms von der Radiophilharmonie des NDR unter Andrew Manze aufgeführt.