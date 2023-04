﻿Vor Konzert in Kiel: Johannes Oerding über Ina Müller und einen Plan B

Mit seinem Album „Plan A“ im Gepäck kommt Johannes Oerding am Dienstag, 18. April, in die Wunderino-Arena Kiel. Vor knapp drei Jahren startete hier seine vorherige Tour – mitten rein in den Beginn der Corona-Pandemie. Im KN-Interview verrät er auch, was statt der Musikerkarriere als Plan B getaugt hätte.

Kiel/Hamburg.  Heute zählt Johannes Oerding zu den erfolgreichsten Popsängern Deutschlands. Auch sein jüngstes Album „Plan A“ schoss an die Spitze der Charts. Doch was hätte er gemacht, wenn’s mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich seh’ es noch vor mir: Bei unserem Interview vor knapp drei Jahren kurz vorm Tourstart backstage in der Wunderino-Arena, damals noch Sparkassen-Arena, lag eine Packung mit Desinfektionstüchern auf dem Tisch …

Johannes Oerding: Ich weiß, wie nervös wir alle waren. Aber ich weiß auch, wie wenig ernst ich die damalige Situation genommen habe. Ich hab’ noch auf der Bühne meine Scherze gemacht und von Grippe 2 gesprochen und wir lassen uns alle einsperren und machen hier die Quarantäne, wir haben genug Würstchen und Bier da. Dass ich wie die ganze Menschheit eines Schlechteren belehrt werden würde, konnte keiner absehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Johannes Oerding: „Plan A kann man fast als Pandemie-Platte beschreiben“

Sind die Lieder auf „Plan A“ auch das Resultat eines zerbrochenen Kopfes während dieser Corona-Phase?

Absolut. Ich glaube, diese Platte kann man fast als Pandemie-Platte beschreiben. Nicht offensichtlich, ich spreche ja nicht von Corona. Aber ich hatte sehr viel Zeit, alleine mit diesem Kopf, mit Gedanken, die ich viele, viele Jahre beiseite geschoben habe. Mich damit mal auseinanderzusetzen, das war Neuland. Ein sehr introvertiertes Album, das eher mit der Lupe an Beziehungen rangeht.

Inhaltlich lässt du biografisch tief blicken. War das auch mal fällig jetzt so in der Mitte des Lebens? Eine Art Zwischenbilanz?

Ich denke schon, dass man dann mehr das Selbstbewusstsein hat, über Stärken und Schwächen zu reden. Dazu kommt noch meine veränderte Haltung als Künstler, sich auf die Suche zu machen nach relevanten Dingen und nicht zum zehnten Mal über Eskapismus oder Herzschmerz zu singen.

In „Ecke Schmilinsky“, jenem Song, der von deiner Begegnung mit Ina Müller handelt, geht es um eine „blau verqualmte Nacht“, die im Schellfischposten beginnt. Als du damals bei „Ina’s Nacht“ aufgetreten bist. Sie hat dich danach also nach einer Zigarette gefragt. Ist ja so ein Anmach-Klassiker …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

(lacht) So’n 80er-Jahre-Anmach-Klassiker. Die Geschichte ist schon auch autobiografisch. Ich hab’ nur gelogen, dass ich von der Reeperbahn nachts um halb eins sprach, kleine Hommage an diesen Hans-Albers-Classic. In Wirklichkeit war’s der Schellfischposten.

Raucht ihr noch?

Ich hab’ aufgehört.

Und wie geht’s Dir?

Och, tendenziell besser. Aber ich hab’ versucht, mit zu viel auf einmal aufzuhören. Ich wollte nichts mehr trinken, mich gesünder ernähren, und drei so ’ne Sachen abzustellen, ist echt scheiße, macht keinen Spaß. Ich merke, wie meine Bastion bröckelt. (lacht) Am Anfang habe ich mir sogar aufgeschrieben, was ich gegessen hab’, aber das hab’ ich schon lange aufgegeben. Der Rock’n’Roll kehrt zurück!

Johannes Oerding: „Wir gucken, dass Ina und ich einen geschützten Bereich haben“

Als Ina Müller Anfang November mit ihrer Show in der Wunderino-Arena war, hat sie dich auch mal ins Spiel gebracht und „mein Freund“ genannt. Also nicht von Johannes gesprochen. Wahrt ihr in solchen Kontexten bewusst Distanz?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir gehen da sehr behutsam mit um und gucken, dass Ina und ich da einen geschützten, privaten Bereich haben. Deshalb gibt’s von uns auch immer nur die gleichen drei, vier Sachen zu erfahren. Wir sind schon Freunde davon, dass jeder sein eigenes Ding macht. Wenn, dann arbeiten wir zusammen hinter den Kulissen – an Musik, an Songs oder singen mal ein Duett, wenn’s denn spontan passt.

Das Lied „Eins-zu-eins-Gespräch“ handelt vom Verhältnis zu deinem Vater. Danach scheint es ein eher gutes zu sein.

Ein distanziertes gutes. Diesen Song habe ich schon vor fünf Jahren angefangen zu schreiben. Da hab’ ich noch gedacht: Nee, du bist viel zu jung, um einen Song über deinen Vater zu singen, das kannst du später mal machen. Aber das Leben schreibt manchmal sehr spontan ganz andere Geschichten, deshalb dachte ich, es wird Zeit, diesen Song fertigzumachen.

Es fiel dir jetzt leichter?

Erstaunlicherweise ging mir dieser Song sehr, sehr gut von der Hand. Denn ich habe quasi einen Brief geschrieben, gar keinen richtigen Refrain gesucht, sondern Bilder und Geschichten aufgeschrieben, die mir so ad hoc in den Kopf kamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als im Juni 2022 Clueso bei „Sing meinen Song“ dein Lied „Im Februar“ interpretiert hat, das von schweren Unfällen eines engen Freundes von dir handelt, hast du feuchte Augen bekommen. Ist das emotional ein Verstärker, wenn ein anderer die eigenen Stücke singt?

Absolut. Ich hatte so lange diese Geschichte vergessen, verdrängt, mich gar nicht damit auseinandergesetzt. „Im Februar“ vom ersten Album habe ich original zweimal live gespielt. Am wenigsten gespielt, weil ich diese Geschichte für mich auch nicht mehr erzählen wollte. Dass Clueso sich ausgerechnet diesen Song rausgesucht hat, die Sichtweise verändert hat, ihn so respektvoll angepackt hat, lässt einen in dem Moment sehr demütig werden und auch – stolz. Das man so etwas geschafft hat. Ich bin gar nicht so nah am Wasser gebaut, aber wenn man dann so gekriegt wird, dann lass ich’s auch laufen. Passiert eh viel zu selten.

Johannes Oerding: „Ich kann mir vorstellen, dass ,Im Februar’ auf Tour gespielt wird“

Hat der Song damit ’ne Chance, es wieder auf die Setlist zu schaffen?

Das hat tatsächlich bei mir eine Tür wieder aufgemacht. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er auf der Tour hier und da gespielt wird.

Was ist mit Plan B?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau die Frage hat mich dazu gebracht, das Album „Plan A“ zu nennen und den Song zu schreiben. Immer wenn ich gefragt wurde, was wärst du denn, wenn du kein Musiker wärst, hab’ ich mir irgendwas aus den Fingern gesogen. Aber einen richtigen Plan hatte ich nicht. Weil ich als Kind und Jugendlicher unbewusst und als junger Erwachsener sehr bewusst gedacht hab’: Ich will nur das! Ich möchte gerne von morgens bis abends mit Musik zu tun haben. Am liebsten auf der Bühne stehen und mit anderen Musik machen. Nichtsdestotrotz lasse ich dich nicht so unbefriedigt mit dieser Frage zurück, ich sage: Ich wär’ Animateur in einem Clubhotel geworden. Jeden Morgen: (ruft) Okay, Bogenschießen! Dartpfeile werfen! Volleyball! Los geht’s! Auf, auf! Das wär’ auch mein Ding gewesen. Hauptsache Bühne!

Es gibt schlimmere Jobs …

(lacht) Wobei, die haben schon ein hartes Leben, glaub’ ich.

Konzert am Dienstag, 18. April, 19.30 Uhr, Wunderino-Arena Kiel