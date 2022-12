﻿Landeskirchenmusikdirektor: Temperaturschwankungen sind das Problem

Eines der 21 Register der Laboer Orgel ist einzigartig: die laue Bö. Der Name ist zum einen eine kleine Wortspielerei, zum anderen sorgt es für einen leicht schwingenden Ton, einem lauen Sommerwind am Meer gleich. Daneben findet sich im Übrigen das Register Corona, das so gar nichts mit der deprimierenden Situation der vergangenen Jahre gemein hat.

Kiel. Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf hat im Sprengel Hamburg und Lübeck sowie Schleswig und Holstein am ehesten den Überblick, wie es den Königinnen der Instrumente, den Orgeln, damit geht, dass in den Kirchen an Heizung gespart werden muss. Der Theologe und A-Kirchenmusiker, der auch an der Musikhochschule Lübeck Orgelkunde lehrt, beobachtet ansonsten viel Publikumszuspruch in den Advents- und Weihnachtskonzerten.

Herr Wulf, überall in der Nordkirche wird die Raumtemperatur in den Kirchen heruntergefahren, um den horrend gestiegenen Energiepreisen durch Sparsamkeit zu begegnen. Sind 14 Grad problematisch für die Kirchenorgeln?

Hans-Jürgen Wulf: In der Tat sind starke Schwankungen ein Problem, weil sie Stimmhaltung erschweren und vor allem Kondensfeuchte befördern, die sich bei niedrigen Kerntemperaturen kaum vermeiden lässt, wenn man die Kirche dann wieder nutzt. Das befördert dann Schimmelbildung.

Wie können die Gemeinden, Küster und Kantoren reagieren?

Es braucht bei dauerhafter Temperaturabsenkung immer die individuelle Kontrolle der Luftfeuchte vor Ort. In der Regel ist das kein Problem, aber wir hatten jetzt immer mal wieder Fälle, wo es deutlich zu feucht oder zu trocken wurde. Das berührt dann zum einem Garantie- und Gewährleistungsfragen der Orgelbauer, zum anderen ist eben zu hohe Feuchte mit Schimmel oder zu starke Trockenheit und das Schwinden massiver Hölzer problematisch, besonders an historischen Orgeln. Im Kölner Dom und vielen Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich aber, dass Orgeln in nicht beheizbaren Räumen stabil sein können.

Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf © Quelle: Nordkirche

Gibt es Auswirkungen auf die Pflege der Kirchenmusik durch die abgesenkten Temperaturen?

Der Umgang mit den abgesenkten Temperaturen ist der Kirchenmusikszene nach meiner Kenntnis insgesamt gut gelungen. Viele haben darauf mit anderen, zum Beispiel kürzeren Angeboten reagiert oder Decken verteilt. Manche gehen nach der langen Coronapause erst nach Weihnachten in den stärker abgesenkten Temperaturbereich, machen also einen Kompromiss, der sich gut vermitteln lässt. Aber natürlich gibt es Grenzen. Viele Bläser sagen klar, dass sie unter 14 oder 16 Grad nicht spielen, um die Instrumente nicht zu gefährden oder wegen Stimmungsproblemen. Wie so oft, ist die Kommunikation drumherum in den Gemeinden, mit dem Publikum und den Musikern wichtig – und gelingt nicht immer.

Apropos Publikum. Wie reagiert es?

Im Moment höre ich, nach vielen weniger gut besuchten Konzerten ab dem Herbst, von sehr gut besuchten bis ausverkauften Konzerten. Es scheint ein Bedürfnis zu geben, allerdings berichten alle, dass vieles nicht im Vorverkauf, sondern spontan an der Abendkasse geschieht.

Lütjenburg war in den vergangenen Jahren eine Hochburg wertiger und vielfältiger Kirchenmusikpflege. Jetzt musste der dortige Kantor Ralf Popken nach 14 Jahren wegen fehlender finanzieller Ressourcen der Gemeinde sein Amt räumen und nach Schwentinental wechseln. Stehen mehr solche Verluste bevor?

Das ist in der Tat derzeit ein Einzelfall, der auch der besonderen Lage und dem Stellenumfang in Lütjenburg geschuldet ist. Tatsächlich befinden wir uns aber in einem Prozess der strukturellen Sicherung der Kirchenmusik in der Fläche – bei schrumpfenden Finanzen.

Der renommierte Sänger und Alte-Musik-Spezialist Ralf Popken musste nach 14 erfolgreichen Jahren Lütjenburg als Kantor verlassen und wechselt nach Schwentinental. © Quelle: Ralf Popken

Was können die Gemeinden denn hier überhaupt dagegen tun?

Viele Kirchenkreise haben hier Konzepte oder sind auf dem Weg dahin. Das neue, nun erneut aufgeschobene Umsatzsteuerrecht befördert diese Prozesse, weil alle Modelle von regionaler Kooperation, Zusammenarbeit oder Gesamtverantwortung mit Personalgestellung und Kostenerstattung künftig steuerpflichtig werden. Andererseits hat Kirchenmusik in den Gemeinden und der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor hohe Priorität. Und die Pandemie hat uns inhaltlich aus meiner Sicht nicht geschwächt. Der Wert ist im zeitweisen Verstummen eher deutlicher geworden.