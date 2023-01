﻿„Irgendwas mit Möwen“ kommt hier immer vor

Kiel. Irgendwas mit Möwen gibt’s tatsächlich textlich stets, wenn „Irgendwas mit Möwen“ im Kieler Kulturforum monatlich über die Lesebühne geht. „Wir eröffnen konsequent jedes Mal mit einem neu geschriebenen Möwengedicht“, erklärt Organisator Björn Högsdal. Am 5. Januar versammeln sich im Kulturforum wieder einige der erfolgreichsten hiesigen Spoken-Word- und Poetry-Slam-Kräfte, um frische Texte vor Publikum auszuprobieren.

Die Hamburgerin Monika Mertens ist in Kiel Special Guest

Momentan zur Stammbesetzung zählen – neben Högsdal selbst – Mona Harry, Selina Seemann, Florian Hacke, Michel Kühn, Stefan Schwarck, Björn Katzur und Jann Wattjes. „Victoria Helene Bergemann ist diesmal nicht dabei, weil die inzwischen in Berlin wohnt. Dafür ist Jann Wattjes, nordrhein-westfälischer Slam-Champion, neu hinzugekommen, der von Paderborn nach Kiel gezogen ist.“ Auch ein Special Guest stößt stets dazu, diesmal die Hamburgerin Monika Mertens mit Texten und Songs. Die Einnahmen werden am Ende geteilt.

Seit Herbst ziehen die Publikumszahlen wieder an

Auch durch die Phasen der Corona-Einschränkungen sei „Irgendwas mit Möwen“ stabil hindurchgeflogen, erzählt Högsdal. „In der ersten Phase haben wir auch Sachen Open Air gemacht, etwa in Neumünster.“ Nur im November hätten sie ausgesetzt, weil da parallel die deutschsprachigen Meisterschaften des Poetry Slams in Wien liefen – samt fast allen Kieler Lesebühnen-Vertretern. Seit Ende Sommer, Anfang Herbst zögen die Publikumszahlen nun auch spürbar wieder an.

„Lesus Christus“ hieß die Kieler Lesebühne bei ihrer Gründung im Oktober 2010, umbenannt in „Irgendwas mit Möwen“ wurde sie 2016. Auch der in Preetz geborene, in Bremen lebende und preisgekrönte Kabarettist Moritz Neumeier zählte einst zur Stammbesetzung, ebenso sein einstiger „Team&Struppi“-Partner Jasper Diedrichsen, der aus Bordesholm stammt und mittlerweile nicht nur als Stand-up-Künstler und Kabarettist aktiv ist, sondern fest zum Ensemble des Staatsschauspiels Dresden zählt und Rollen in TV-Serien wie „Soko Wismar“ übernimmt.

Stand-up-Satiriker und Schauspieler Florian Hacke aus Kiel zählt zur Stammbesetzung bei „Irgendwas mit Möwen.“ © Quelle: Henrich Robke

Schauspielerisch aktiv ist auch Stand-up-Satiriker Florian Hacke, ebenfalls an Theatern und im TV. Erst 2017 schrieb der gebürtige Hannoveraner, der mit Frau und zwei Kindern in Kiel wohnt, sein erstes Solo-Comedy-Programm „Hasenkind du stinkst“ und gewann in der Folge einige Comedy- und Kabarettpreise – darunter im Mai 2021 den renommierten Wettbewerb „Das Schwarze Schaf“.

Ein lockerer Rahmen ohne Zeitkorsett, lobt Florian Hacke

Entwachsen fühlt sich Hacke dem vergleichsweise kleinen Format nach eigenem Bekunden nicht im Geringsten. „Das ist ja auch der Reiz“, erzählt er. „Dass man neue Sachen ausprobieren kann in fast familiärem Kreis. Es ist direkt um die Ecke und immer so’n bisschen wie ein Klassentreffen oder wie so’n Stammtisch, wo man einmal im Monat hingeht.“

Ein lockerer Rahmen, ohne Zeitkorsett und Bewertungscharakter wie beim Poetry Slam, bei dem es aber auch mal Zwischenrufe gebe. Schön – weil abwechslungsreich – sei es auch, dass man bei der Lesebühne ohne die strengen Slam-Regeln auch Musik einspielen oder Videos zeigen könne, findet Hacke.

Er hoffe, dass er vor dem Termin am Donnerstag noch einen Text fertig bekomme, den er angefangen habe. „Die Schule ist noch zu, die Große ist noch zu Hause, ich bin nicht ganz so produktiv, wie ich gerne wäre.“

Falls nicht, greift Hacke vielleicht auf Folgen seiner Social-Media-Serie „Feierabend“ zurück. Die Videos liefen „ziemlich gut“, die 31. mit dem Titel „Elternzeit“ etwa sei auf Instagram bereits rund 350 000 Mal angeguckt worden. „Elternzeit für Väter ist ja nach wie vor mein aktivistisches Steckenpferd.“

Fleißig auf Tour ist Florian Hacke mit seinem aktuellen Programm "Nichts darf man mehr!!1" (sic!). "Das läuft wieder besser", bestätigt der Kabarettist, nachdem die Leute anfangs wohl noch etwas ängstlich gewesen seien wegen Corona. "Teils haben die Leute einfach vergessen, dass es Live-Kultur gibt. Ich nehm' mich da gar nicht aus, zwei Jahre hat man den Tag einfach mit einem Glas Wein und Netflix beendet – um halb sieben. Sich 'ne Hose anzuziehen und rauszugehen, muss man wieder lernen."