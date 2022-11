﻿Saki Tozawa gewinnt 59. Possehl-Wettbewerb

Lübeck. Schon lange war es nicht mehr so schwierig gewesen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Denn das Niveau beim diesjährigen Wettbewerb um den Possehl-Musikpreis in der Musikhochschule war auffällig hoch. Und das macht es einer Jury schwer, zumal wenn die Instrumente grundverschieden sind. Symptomatisch: Die Geigerin Anna Tanaka, die gerade sehr erfreulich als Brahms-Konzert-Solistin mit den Kieler Philharmonikern auftreten durfte, hat hier die erste Wettbewerbsrunde nicht überstanden, obwohl sie auch in Lübeck viele ihrer geigerischen Qualitäten nachweisen konnte. Den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis errang ihre Violinkonkurrentin Saki Tozawa aus der Klasse von Professor Daniel Sepec, den die Kieler jüngst in der Mozart-Konzertreihe schätzen gelernt haben. Die 21-jährige Japanerin Tozawa überzeugte mit Werken von Bach und Boulez sowie Mendelssohn-Violinkonzert. Nicht weit entfernt: die erstaunlich ausdrucksstark musizierende, ebenfalls 21-jährige russische Schlagzeugerin Mariia Shmeleva aus der Klasse von Prof. Johannes Fischer (zweiter Preis, 3000 Euro). Den dritten Preis (2000 Euro) erhielt das Klavierduo Susanna De Secondi und Elias Opferkuch aus der Klasse von Prof. Konrad Elser, das sich nach nur drei gemeinsamen Probenmonaten bravourös durch Brahms’ heikle Haydn-Variationen kämpfte. Äpfel und Birnen passen eben toll zusammen, wenn sie von hoher Qualität sind.