﻿Jazz Baltica 2023: Fred Wesley und weitere Stars in Timmendorfer Strand

Einst zählte Fred Wesley zu den „Horny Horns“ in der legendären Band von James Brown. Bei Jazz Baltica 2023 wird der 79-jährige US-Posaunist mit seinen New JBs beweisen, dass er noch immer ein cooles Horn blasen kann. Das Festival vom 23. bis 25. Juni in Timmendorfer Strand bietet etliche weitere Highlights.

Timmendorfer Strand. Es ist ein starkes Signal, dass Nils Landgren mit seinem Festival „Jazz Baltica 2023“ sendet. Nicht weniger als 13 Bandleaderinnen sind mit ihren Formationen dabei, darunter Bassistin Lisa Wulff, Schlagzeugerin Eva Klesse, Posaunistin Karin Hammar, Trompeterin Andrea Motis und Cellistin Nesrine. „Was für mich zählt, ist gute Musik. Völlig egal, ob sie von Männern oder Frauen gespielt wird“, betont der schwedische Posaunist und künstlerische Leiter der Jazz Baltica. „Ich freue mich riesig, dass wir in diesem Jahr so viele Frauen auf unseren Bühnen haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

39 Konzerte soll es vom 22. bis zum 25. Juni auf dem Gelände rund um den Strandpark in Timmendorfer Strand geben. Ein weiterer Festival-Schwerpunkt gilt den Blechbläsern. Ein Highlight verspricht die „FunkNight“ am späten Freitagabend mit Fred Wesley & The New JBs. Der 79-jährige Posaunist hätte bereits 2019 auf der Jazz Baltica spielen sollen, konnte dann aber nicht kommen. Wesley zählte einst mit Pee Wee Ellis zu den „Horny Horns“ in der Band von James Brown, hat aber auch für Ray Charles oder Snoop Dogg ins Horn geblasen.

Weitere prominente Bläser im Programm sind etwa die Posaunistinnen Shannon Barnett und Kristian Persson oder an der Trompete Nils Petter Molvær, Ingolf Burkhardt, Jakob Bänsch und Hildegunn Øiseth.

Jazz Baltica 2023: „Nordic Jazz“ mit starker Besetzung

Auf der Hauptbühne eröffnet am 22. März das Programm „Nordic Jazz“ den offiziellen Teil des Festivals. Dann haben der renommierte US-amerikanische Arrangeur, Komponist und Dirigent Vince Mendoza und die populäre schwedische Bohuslän Big Band vier skandinavische Jazz-Stars als Bühnengäste: die norwegische Sängerin Silje Nergaard, ihren Landsmann Helge Lienden am Piano und, zum ersten Mal bei Jazz Baltica, den schwedischen Bassisten Lars Danielsson und „Mister Red Horn“ himself, Nils Landgren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spannung verspricht auch am 23. März das Aufeinandertreffen des Martin Wind Trios mit dem 80-jährigen belgischen Gitarristen Philip Catherine, der in seiner langen Karriere mit legendären Jazzmusikern wie Charles Mingus, Chet Baker, Alphonse Mouzon oder Dexter Gordon gespielt hat. Die Gäste erwartet raffiniert-lyrischer Jazz, der jedoch energetisch in freiere Regionen wagt.

Vor 25 Jahren feierte der Norweger Nils Petter Molvær mit dem Album „Khmer“ seinen internationalen Durchbruch – Anlass, die zeitlosen Tracks mit seiner Band wieder aufzuführen.

Ein Urgestein des Jazz in Deutschland und auch ein Jazz-Baltica-Veteran ist der Komponist und Schlagzeuger Günter Baby Sommer, mit seiner Band Baby Sommer’s Brotherhood & Sisterhood letzter Act auf der Hauptbühne am Sonntag.

Neuerung bei Jazz Baltica: Familienkonzert künftig open air und kostenfrei

Weitere potenzielle Höhepunkte der Jazz Baltica 2023 sind das Tingvall Trio, Pianist David Helbock und Sängerin Camille Bertault in Duo-Stärke, das Benjamin Lackner Quartett, das Dieter Ilg Trio und die NDR Bigband, dirigiert von Nikki Iles. Neu im Programm ist das Format NightLab mit Nachtkonzerten im JazzCafé. Erstmals kostenfrei ist das Familienkonzert „Die Jazzpiraten“ am Sonntagvormittag und künftig auf der Open-Air-Bühne, wo dann die jüngsten Festivalgäste Platz um Tanzen haben sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets unter www.jazzbaltica.de und der Hotline Tel. 0431/237070. Die Festivalkarte für das gesamte Wochenende ist allerdings bereits ausverkauft.