﻿Jazz Baltica: Eine wahre Dreamband zum Auftakt

Am Rande des Sehbaren: Gudrun Wassermann erhält Kieler Kulturpreis

Die durchsichtigen Installationen, ihre Experimente mit Licht und Bild dürften vielen in Erinnerung geblieben sein. Und wenn Gudrun Wassermann davon erzählt, werden sie sofort wieder lebendig. Am Sonntag wird die in Schönkirchen lebende Künstlerin für ihre Arbeit im Rathaus mit dem Kunstpreis der Stadt Kiel ausgezeichnet.