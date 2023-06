Jazz-Hoffnung Webster und mehr Konzerttipps für Kiel und Umland ab 9. Juni

Kiel. Kann gut sein, dass Webster bald auf deutlich größeren Bühnen steht als einer kleinen, feinen wie der in der Hansa48. Jedenfalls ein Kandidat fürs Konzert der Woche,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: Webster am Mittwoch, 14. Juni, in der Hansa48

2010, während seines Medizinstudiums in Köln, gründete Lukas Weber alias Webster das Quintett Horst Hansen Trio und auch noch die Crossover-Band Mondo Mashup. Mit beiden Formationen trat der Saxofonist, Sänger und Rapper an bei etlichen Festivals auf, darunter so namhafte wie die Leverkusener Jazztage oder das XJazz in Berlin. Dem Abschluss in Medizin schlossen sich Studienjahre in Jazz-Saxofon in Maastricht und Köln an, wo Webster 2023 graduierte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Webster, der mit Flo Mega, Moop Mama, Ninja Kidsoul und Rapturous gespielt hat und ständiges Mitglied des Silvan Strauss Ensembles ist, hat im vergangenen Oktober sein Debütalbum „Grounded“ rausgebracht. In dessen 13 Songs verquirlt Webster Hip-Hop, Jazz, R&B und Reggae zu einer tanzbaren Melange – am 14. Juni dann live in der Hansa48. Den Support übernimmt ab 20 Uhr Saadiko.

Tickets: 11 Euro plus Gebühren im Vorverkauf (TixforGigs) und 14 Euro an der Abendkasse

Freitag, 9. Juni: Konzert von Pierre Bertrand und Band in der Hansa48

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Institut Français Kiel lädt den französischen Musiker Pierre Bertrand und seine Band für ein Konzert in die Hansa48 ein. Der 1971 in Nizza geborene Saxofonist, Flötist, Komponist und Big-Band-Leiter hat in seiner Karriere bereits mit Jazz-Größen wie Diana Krall, Johnny Griffin, Richard Galliano oder Michel Legrand gearbeitet. In Kiel präsentiert Bertrand sein neues Projekt „Colors“, mit dem er die Beziehung zwischen Mensch, Farbe und Musik erforschen will.

Karsten: 15 Euro / erm. 10 Euro (Tickets im Vorverkauf im Institut Français Kiel – auch per Mail/Telefon) und an der Abendkasse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonnabend, 10. Juni: Konzert von Cora Frost im Lutterbeker

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ein Rendezvous zwischen Cora Frost und Else Lasker-Schüler ist am 10. Juni ab 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek zu erleben. Die Sängerin, Schauspielerin und Autorin hat Gedichte der eigenwilligen Avantgardistin, malenden Schriftstellerin und Bohèmienne der Berliner Kaffeehäuser der 1920er-Jahre vertont. Wesensverwandte Künstlerinnen wie Anita Berber und Valeska Gert tauchen ebenfalls auf im neuen Programm von Cora Frost. „Ein saftiger Else-Abend“, lobte kollegial die Chansonette Georgette Dee.

Tickets: 20 Euro, Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellung unter Tel. 04343/9442

Sonntag, 11. Juni: Robert Kreis im Lutterbeker, Bigband der Käthe-Lollwitz-Schule in der Forstbaumschule und Sultans of Swing in der Lillebrauerei

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der nachgeholte musikalische Abend von Robert Kreis am 11. Juni im Lutterbeker ist ausverkauft, doch für Jazz-Fans bieten sich an diesem Tag noch zwei weitere attraktive Konzerte. In der Forstbaumschule tritt um 15 Uhr die Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule auf. Die besteht aus Schülern und Schülerinnen, Lehrern, ehemaligen Lehrern, Eltern und Freunden und spielt bekannte Stücke aus Rock, Pop und Swing. Sultans of Swing bringen ab 16 Uhr Schwung in die Lillebrauerei, spielen beim dortigen Frühlingsfest unter der Leitung von Jens „Doc“ Köhler Standards von Count Baisie, Duke Ellington oder Glenn Miller. Karten zwischen 18 und 25 Euro sind erhältlich über das Theater Kiel (Tel. 0431/901 901.

Donnerstag, 15. Juni: Leading Edge im Prinz Willy

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Folk-Pop bringt die schwedische Band Leading Edge am 15. Juni ins Prinz Willy. 2012 gegründet von Sängerin Anna Johannison, hat sich die Band aus Studenten in Lund formiert und verlagerte dann den Standort dann nach Malmö. Ein Album gibt’s noch nicht, ihre jüngste Single „The Secrets You Hide“ haben Leading Edge vor einem Jahr veröffentlicht.

Eintritt: 1,50 Euro (für die Band geht außerdem der Hut rum)

KN