﻿Joe Bonamassa: So war das Konzert beim Start der Deutschland-Tour in Kiel

Kiel. Während Tom Petty aus den Boxen gesanglich noch „waiting is the hardest part“ feststellt, wartet da oben im Dunkeln nahe der Bühnenkante ein schon etwas hibbeliger Joe Bonamassa mit seiner Band darauf, das der Song zu Ende ist. Dann geht das Licht an, ein donnernder Akkord – und sie lassen den funky Blues-Rock von „Evil Mama“ über das Publikum hereinbrechen.

Der erste Eindruck

Schade, dass der Mix erst ziemlich dumpf ist, was sich aber nach drei, vier Songs deutlich bessert. Denn klar, das erschwert zunächst den Genuss des akzentuierten Spiels dieser exzellenten Musiker und des Gesangs Bonamassas und der beiden grandiosen Background-Sängerinnen. Das Energielevel ist ansatzlos extrem hoch, der Sound drückt mächtig. Reese Wynans (75), einer der gefragtesten Blues-Keyboarder und einst Mitglied bei Stevie Ray Vaughan & Double Trouble, spielt das erste von etlichen brillanten Hammond-Soli, Bonamassa liefert den ersten von vielen ebenfalls brillanten Saiten-Einzelritten – und absolviert dann den ersten von zahlreichen Gitarrenwechseln.

Das Programm

Nur gut ein Dutzend Songs stehen auf der Setlist. Dennoch dauert das Konzert locker zwei Stunden. Nicht etwa, weil Bonamassa viel redet, sondern weil sie die Stücke genussvoll ausspielen, gespickt mit Soli. Das Programm ist ein Parforceritt vor allem durch die mittlere und jüngere Phase seiner Karriere. Schon etwas ältere Tracks wie „Dust Bowl“ oder „Love Ain’t A Love Song“, neuere wie „Self-inflicted Wounds“ oder „Just ’Cos You Can Don’t Mean You Should“ oder noch neuere wie „I Didn’t Think She Would Do It“, „Lonely Boy“ oder „The Heart That Never Waits“. Dazu kongenial interpretierte Coversongs wie „Double Trouble“ (Otis Rush) oder „I Want To Shout About It“ (Coco Montoya). Für die Zugabe spart sich Bonamassa die Ballade „Sloe Gin“ auf, im Original gesungen von Tim Curry – bei Bonamassa, wie er in Kiel erzählt, „der einzige Song, der am dichtesten dran war an einem Hit“.

Das Publikum

Wirkt erst fast ein wenig überrollt von diesem Energiesturm, wie geflasht. Nach jedem Song aber lauter Jubel, Szenenbeifall für die Soli – der dann aber etwas seltener wird, weil keine Nummer ohne mindestens ein Solo auskommt. Sitzt lange, erhebt sich einmal auf Geheiß, als Bonamassa einen Sonderbeifall für Wynans einfordert und später im Set, als Bonamassa irgendwann der Sitzerei überdrüssig scheint und die Menge noch mal gestisch zum Stehen auffordert, was die dann auch bis zum Ende des Konzerts tut.

Was in Erinnerung bleibt

Wie Joe Bonamassa später während eines Songs kurz ein Theremin spielt, das seitlich an der Bühne steht. Und vor der Zugabe erzählt, dass er sich vor jener zwei Fragen stellt: Was seine Fans jetzt wohl am liebsten hören würden? Und – im Scherz – wie viel „grain alcohol“ er sich in der 90-sekündigen Zwischenzeit einverleiben könne?

Fazit

Hat auf jeden Fall das Zeug zum besten Konzert 2023 in der Wunderino-Arena.