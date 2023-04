﻿Johannes Oerding in der Wunderino-Arena Kiel: Konzert wie ein Kaleidoskop

„Moin Kiel, mein Schatz, viel Spaß mit sechs Stunden Live-Musik!“ Ganz so lang wie in der Begrüßung von Johannes Oerding angedroht war das Konzert dann doch nicht. Aber satte zweieinhalb Stunden boten der Singer-Songwriter und seine Band in der rappelvollen Wunderino-Arena bravouröses Entertainment.

Kiel. Support Philipp Dittberner holte sich zuvor mit einem „Hallo Ostseehalle!“ gleich mal wohlwollende Lacher ab, Sympathiepunkte durch fortgesetztes Kokettieren mit seinem vermeintlichen Unbekanntheits-Status, aber auch reichlich Beifall für starke Songs wie das durchaus populäre „Wolke 4“.

Der erste Eindruck

Johannes Oerding zieht das Energielevel mit dem soul-poppigen „Kaleidoskop“ vom aktuellen Album „Plan A“ gleich nach oben, hängt den Titelsong dran. Erinnert dann kurz an den „Konturen“-Tourstart 2019 in Kiel, nach dem es dann wegen Corona „ziemlich lange in die Boxengasse“ gegangen sei. Lässt auch Erinnerungen an frühe Konzerte im Blauen Engel und im Irish Pub in Kiel aufblitzen.

Das Programm

Der begnadete Entertainer, der in Johannes Oerding steckt, macht aus dem Konzert ein Happening. Bei „So schön“ sollen erst die Frauen mitsingen – klingt laut. Dann die Frauen unter 20 – es ist fast nichts zu hören. Oerding feixt selbstironisch. Dann sollen die mitgeschleppten Männer ihren Frust raussingen.

Klasse auch der Ritt durch die Genres beim Stück „Traurig aber wahr“, als ihm das Publikum auf Geheiß vielstimmig Vorschläge zuruft. AC/DC nimmt er, sie rocken den Track; Oerding krächzt-kräht wie Brian Johnson, findet aber im Anschluss, das habe eher wie Bee Gees geklungen. Danach wird der Song durch einen Rage-Against-The-Machine-Fleischwolf gedreht und am Schluss soll’s rock’n’rollig wie beim „dicken Elvis“ klingen.

Ansonsten geht’s querbeet mit vielen neuen Liedern wie „Ecke Schmilinsky“ oder „Porzellan“ und älteren wie „Alles brennt“, „Hundert Leben“, „An guten Tagen“ oder „Heimat“ – der Song dürfe nicht fehlen, sagt Oerding, „er gehört zu Kiel“.

Das Publikum

Ist unverzichtbarer Teil beim Gelingen der Show. Die Grundstimmung ist gelöst, freundlich, positiv. Es wird beherzt mitgesungen, -geklatscht, Arme werden geschwenkt. Ob ergreifende Ballade oder Power-Pop, die Gefühlsschwankungen im Laufe des Konzerts sind an den Gesichtern abzulesen. Oerding sucht den Kontakt, wandert singend durch die Menge oder stellt sich auf die Graben-Absperrung, greift Hände.

Was in Erinnerung bleibt

Wie Johannes Oerdings Stimme ins brüchige Kratzen gerät, als sie am Schluss von „Eins-zu-eins-Gespräch“, dem gesungenen Brief an seinen Vater, versucht, am Kloß in seinem Hals vorbeizukommen.

Fazit

Plan A war definitiv die richtige Wahl.