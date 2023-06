﻿Erfrischend: Wie Neumeiers „Romeo und Julia“ in Hamburg wirkt

Hamburg. Wie Julia widerwillig die Treppe herunterstakst, auf unsicheren Beinen und mit trotziger Abwehr in die Begegnung mit dem ihr von den Eltern zugedachten Verlobten Paris stolpert, und so schnell wie möglich wieder heraus – da ist schon klar, wie falsch die Geschichte hier läuft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Shakespeares „Romeo und Julia“ hat John Neumeier in der 50. Jubiläumssaison zur Eröffnung der Hamburger Balletttage auf den Spielplan gesetzt. Das Stück, mit dem der Chef des Hamburg Ballett 1974 an der Elbe seine erste abendfüllende Choreografie zeigte, 1981 noch einmal überarbeitet – und es seither immer wieder auf die Bühne bringt.

„Romeo und Julia“ sieht man die 50 Jahre seit Entstehen nicht an

Die knapp 50 Jahre sieht man dem Ballett zur Musik von Sergej Prokofjew nicht an. Neumeiers Interpretation von Sippenzwist und verbotener Liebe hat wohl schon damals revolutionär gewirkt mit ihrer deutlichen Psychologisierung, dem stärker am Schauspiel orientierten Duktus und einer Bewegungssprache, die heute so frisch und modern wirkt wie eben erfunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jubiläums-Balletttage: Einblick in Neumeiers Werk Zum Abschluss der 50. Jubiläumssaison haben sich die Hamburger Balletttage, die zum 48. Mal stattfinden, von zwei auf vier Wochen ausgedeht (www.hamburgballett.de). Bis zum 9. Juli und dem traditionellen Abschluss mit der Nijinsky-Gala gibt das Programm breiten Einblick in Neumeiers Werk von den Klassikern „Dornröschen“ (16. Juni) und „Nijinsky“ (27./28. Juni, 6. Juli) bis zum Pandemie-Stück „Ghost Light“ (8. Juli) und das 2022 entstandene „Dona nobis pacem“ (2. Juli). Als Gastspiele sind zwei weitere Neumeier-Choreografien zu erleben: „Die Kameliendame“ vom Stuttgarter Ballett (4./5. Juli) und „Endstation Sehnsucht“ mit dem Tschechische Nationalballett (20./21. Juni). „Romeo und Julia“ ist erst ab 27. Oktober wieder im Spielplan. Kartentel. 040/356868

Da sind die beschwingten Gruppentänze, die gleich zu Beginn die Buntheit der Veroneser Gesellschaft vom Marktvolk bis zum Hofleben abbilden. Und unversehens in rasant aggressive Sprünge und Rempeleien münden. So dynamisch getrieben, dass man sich fast schon inmitten der Gangs von Bernsteins „West Side Story“ wähnt.

Dagegen steht die bleierne Erstarrung am Hofe, sichtbar vor allem an Julias Eltern. Die wirken wie eingeschlossen in strenge Hauben und weite Gewänder, in steife Arme und skulpturale Posen. Und neben dem Ernst des Vaters (Ivan Urban) lässt Laura Cazzaniga die Mutter in ihrer Zerrissenheit zwischen gesellschaftlicher Konvention und wild ausbrechender Leidenschaft für den Neffen Tybalt erstrahlen.

Neumeier hat die jungen Protagonisten genauso jung besetzt

Die Protagonisten hat John Neumeier daneben so jung besetzt wie nie – Azul Ardizzone direkt aus der eigenen Ballettschule, Louis Musin aus dem Ensemble. Und die beiden werfen sich mit Verve in die jugendliche Verknalltheit, begeistern mit einer Unbekümmertheit, die den Abend zur lichten Coming-of-age-Geschichte macht.

Azul Ardizzones Julia ist die, die aus der Reihe tanzt, die höfische Etikette mit ihren steif ritualisierten Bewegungen einfach wegtrotzt und -wirbelt. Lässig nimmt Louis Musin ihren Tanz auf, ein von so viel Eigensinn schwer geflashter Romeo, der sich zusehends eingroovt in das Heben und Halten. Am schönsten die Balkonszene, in der Romeo und Julia zwischen Fallen und Fangen die Entdeckung ihrer Gefühle feiern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und zwischen den fragilen Säulen und lichten Vorhängen, die Ausstatter Jürgen Rose 1974 ebenso wie die mit den modischen Versatzstücken der Renaissance spielenden Kostüme entworfen hat, ist neben der Liebe auch Platz für Schattenspiel, Gefühlsmaskeraden und Generationenkonflikt.

Getragen wird alles von Prokofjews Musik, die Simon Hewett mit den Hamburger Philharmonikern dynamisch durch die wilden Klangfarbenwechsel steuert – von spielerischer Folklore zu dramatischen Dissonanzen, von Liebesgeplänkel ins wuchtige Macht-Thema.

So pendelt der Abend vom Licht der ersten Liebe zusehends ins Todesdunkel. Action gibt es dazwischen auch; den zweiten Akt, in dem die hormongesteuerten Jungspunde der verfeindeten Sippen aufeinanderprallen, hat Neumeier als rasantes Mantel-und-Degen-Kunststück in Szene gesetzt. Den Tänzern macht das sichtlich Spaß: Artem Prokopchuk ein verbissener Tybalt, Alessandro Frolas Mercutio ein beiläufig hereintänzelnder Spieler.

Lesen Sie auch

Am Ende aber ist der Tod, so feierlich und gnadenlos inszeniert, dass der Atem stockt. Danach stehen John Neumeier und Jürgen Rose inmitten ihrer alerten Truppe auf der Bühne, glücklich gerührt im Hier und Jetzt. Und das Publikum kann nicht aufhören zu jubeln.

KN