﻿Jonas Jonasson: Mit einem schwedischen Forrest Gump auf Roadtrip

Jonas Jonasson steht für Bücher mit Wohlfühlgarantie. In seinem neuesten Roman trotzt ein sympathischer Antiheld dem drohenden Ende der Welt - und begeistert Barack Obama für schwedischen Käse.

Man könnte Jonas Jonasson vorwerfen, dass seine Bücher alle auf dem gleichen Muster beruhen: Sympathische Losertypen und skurrile Außenseiter, allein oder in erstaunlichen Bündnissen, gegen den Rest der Welt. Das Happy End ist garantiert. Und das macht „Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt“ bei aller Vorhersehbarkeit genau richtig für die kalte, gerade krisengeschüttelte Jahreszeit.

Es ist eine fast schon therapeutische Lektüre: Alles wird schon gut ausgehen. Mit dem „nicht ganz so begabten“ gutgläubigen Johan hat Jonasson eine Art schwedischen Forrest Gump geschaffen, der es aus allen Tiefen irgendwie wieder herausschafft und klügere, reichere und erfolgreiche Menschen inspiriert. Hier den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon.

Wie Jonasson aus Johan eine Art Forrest Gump macht

Erstmal aber wird Johan unversehens zum Lebensretter, indem er mit der unfreiwilligen Karambolage mit einem Wohnwagen die Lehrerin und Weltuntergangsprophetin Petra beim geplanten Selbstmord unterbricht. Dritte im Bunde wird Agnes, 75-jährige Instagram-Influencerin, die zwar nie aus Schweden herausgekommen ist, aber virtuell an die szenigsten Orte der Welt jettet.

Die neuen Freundinnen verhelfen Johan zu neuen Einsichten - darunter die Erkenntnis, dass sein bewunderter großer Bruder Fredrik ihn sein ganzes Leben lang ausgenutzt hatte. Höchste Zeit also, ihm gehörig die Meinung zu sagen. Als Johan den Nachwuchsdiplomaten auf seinem ersten Auslandsposten in Rom aber zur Rede stellen will, avanciert er selbst völlig unerwartet auf dem diplomatischen Parkett, diskutiert mit Kumpel Barack die Probleme der Afrikanischen Union und den vorzüglichen schwedischen Käse.

HANDOUT - 13.12.2022, ---: Das Cover des Buches "Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt" vom schwedischen Bestsellerautor Jonas Jonasson

Komplikationen gibt es trotzdem, als Agnes’ falsche Internet-Identität auffliegt. Es gibt Steuerprobleme und Betrugsvorwürfe, Interpol ist dem Trio auf den Fersen, und ein fiktives afrikanisches Land, dessen herausragende Merkmale Korruption und Vetternwirtschaft sind, wird vorläufiger Fluchtpunkt und für Johan Wendepunkt seines bisherigen Lebens.

Klar, dass das Gute siegt und Fiesheit abgestraft wird. Und die Welt geht auch nicht unter. Das Prinzip Hoffnung setzt sich auch in Jonassons neuem Wohlfühl-Buch durch.

Jonas Jonasson: Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. C. Bertelsmann, 447 Seiten, 24 Euro

Von Eva Krafczyk