﻿Jüdisches Museum Rendsburg öffnet mit neuer Dauerausstellung

Jüdisches Museum Rendsburg: Historischer Ort, Baudenkmal, Gedenkstätte

Das Jüdische Museum der Landesmuseen SH in Rendsburg gehört zu den beiden ersten Jüdischen Museen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik gegründet worden sind. Es ist in der einzigen ursprünglich erhaltenen Synagoge Schleswig-Holsteins zu Hause – als „historischer Ort, Baudenkmal und Gedenkstätte“. Seit seiner Eröffnung am 6. November 1988 befindet es sich in dem baulich vollständig erhaltenen Gemeindezentrum der ehemaligen jüdischen Gemeinde. Bereits im März 1985 wurde es als Kulturzentrum unter dem Namen Dr.-Bamberger-Haus eingerichtet. Es erinnert so an einen beliebten Arzt, der von den Nationalsozialisten als Jude in den Suizid getrieben wurde. Dauerausstellung: „400 Jahre Gegenwart! Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein“. Öffnungszeiten: Di bis So, 10 bis 16 Uhr. Prinzessinstraße 7–8 in Rendsburg. Tel. 04331 / 440 430. www.jmrd.de