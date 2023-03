80 Musiktalente aus dem Norden fahren zum Bundeswettbewerb nach Zwickau

80 junge Musiktalente aus dem Norden haben sich beim 60. Landeswettbewerb in Lübeck für den Bundeswettbewerb Jugend musiziert Ende Mai in Zwickau qualifiziert – dabei auch zahlreiche junge Instrumentalistinnen und Instrumentalisten aus der Region Kiel

Lübeck. Rund 215 junge Musiktalente nahmen am 60. schleswig-holsteinischen Landeswettbewerb Jugend musiziert in Lübeck teil. 114 erhielten einen ersten Preis, 80 von ihnen qualifizierten sich zugleich für den Bundeswettbewerb, der vom 25. Mai bis zum 2. Juni in Zwickau terminiert ist. Wie auch in den Jahren zuvor wurde der Musikwettbewerb vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. veranstaltet und von den Sparkassen unterstützt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der musikalische Nachwuchs aus den Jahrgängen 1996 bis 2012 trat in Solo-Wertungen für Klavier und Gesang sowie Drumset wie in Ensemblewertungen etwa mit Blas- oder Streichinstrumenten bis hin zu Neue Musik Ensembles an. Für herausragende Leistungen wurden verschiedene Sonderpreise ausgelobt.

Erfolgreiche Musiktalente aus der Region Kiel

Aus der Region Kiel qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb in verschiedenen Altersgruppen am Klavier solo Aleksandra Lukash, Erik Korneev, Frede Sander Gerschewski und Alina Han sowie Laura Samodovs, Lily Merja Stieper, Vincent Eric Dean Pinkenburg, Vanessa Han, Jenny Guo und Nils Behrmann. Im Bereich Streicherensemble kamen Ida Dettenborn, Finley Paul Graf und Max Rössner weiter, sowie Alisa Kukartseva, Amélie Müller-Tiburtius, Nuri El-Razzaz, Elisabeth Kramer und Lukas Vornhusen. Bei den Holzbläser-Ensembles qualifizierten sich Ferdinand Wetzig, Ella-Sophie Gree, und Olivia Wuttke, im Blechbläser-Ensemble zudem Vincent Dettenborn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Informationen sowie die Ergebnislisten sind über die Adresse www.landesmusikrat-sh.de/jumu zu finden.

Jugend musiziert als „Fest der Wiedersehensfreude“

„Es war ein tolles Erlebnis, Jugend musiziert wieder in Präsenz genießen zu können – ein wahres Fest der Wiedersehensfreude nach drei Jahren digitalen Wettbewerben. Ich drücke allen zum Bundeswettbewerb weitergeleiteten Teilnehmenden fest die Daumen“, bilanzierte Willi Neu, Präsident des Landesmusikrats Schleswig-Holstein. In gut zwei Monaten geht es in Zwickau weiter.