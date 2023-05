﻿Julia Schoch mit ihrem neuen Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ in Kiel

Kiel. „Im Grunde ist alles ganz einfach: Ich verlasse dich.“ Mit diesen drei Wörtern, „die jeder Mensch begreift“, beginnt Julia Schoch ihren vielgerühmten Roman. Ein verwirrender Anfang, trägt das Buch doch den Titel „Das Liebespaar des Jahrhunderts“.

Tatsächlich geht es hier um eine Liebe, die, wie so viele Liebes- und Paarbeziehungen, zunächst einzigartig erschien, sich nach über 30 Ehejahren jedoch im Alltäglichen verlaufen und verloren hat. Eine Erfahrung, die tausende Paare machen, die ein gemeinsames Leben mit Höhen und Tiefen verbringen, das manchmal in Überdruss und Langeweile erstarrt.

Die Kraft des scheinbar Unspektakulären

Im scheinbar Unspektakulären liegt die Kraft dieses klug erzählten Romans. Nach „Das Vorkommnis“ (2022) markiert er den zweiten Teil der Trilogie „Biografie einer Frau“, die man durchaus in das Genre „Autofiktion“ einsortieren könne. „So nennt man das ja wohl heute“, so die in Potsdam beheimatete Autorin und Übersetzerin im gut besuchten Literaturhaus.

Die Geschichte, geschildert aus der Perspektive einer Ich- Erzählerin, ist demnach angesiedelt zwischen eigenem Erleben und Fiktion. Dabei geht es nicht nur um die Liebe und was im Laufe der Jahre daraus geworden ist, sondern auch um das Erinnern. „Das Erinnern ist meine Inspiration“, sagt Schoch. „Man erinnert sich ja auf bestimmte Art und Weise. Interessant daran ist, wie sich das Erinnern mit den Jahren verändert. Das heißt, die Vergangenheit ist nichts Feststehendes, sie verändert sich immerzu und ist quasi genauso wabernd, wie der Blick in die Zukunft.“

Julia Schoch und die Veränderbarkeit des Vergangenen

Diese Veränderbarkeit des Vergangenen durch das Erinnern in verschiedenen Lebensphasen ist ein zentrales Thema für Julia Schoch. Das, was man heute rückblickend als trist und langweilig erinnert, könne später als Phase großer Zufriedenheit erscheinen. Und so ist auch der Rückblick der Ich-Erzählerin auf das tägliche Kleinklein in einer wachsenden Familie, in der die bedingungslose Liebe zum Partner sukzessive auf die Kinder übergeht („die Liebe schien zu wandern“), kein bitterer. Akzentuiert mit feinem Humor konstatiert sie, wie nach 30 Ehejahren die Matratzengröße von anfänglichen 1,20 m auf 1,80 m gewachsen ist, zählt auf, wie viele Kino- und Theaterbesuche gemeinsam absolviert, wie viel Schulbrote geschmiert und Ausweise erneuert worden sind.

Ist zwischen all dem wirklich die Liebe abhanden gekommen? Indem die Frau die gemeinsame Vergangenheit vom Mauerfall bis in die Gegenwart Revue passieren lässt, setzt sich aus Bruchstücken und Episoden ein Bild zusammen, das wie eine Collage ein spannendes Ganzes ergibt. Und irgendwann fällt auch der Satz: „Ich liebe dich.“

Julia Schoch, „Das Liebespaar der Jahrhunderts“. dtv, München 2023 Gebunden, 192 Seiten, 22 Euro