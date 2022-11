Die Kieler Vokalmusikszene ist traditionell reich gefächert. Mit dem Brahms-Ensemble ist jetzt ein Projektchor hinzugekommen, der mit dem ehemaligen Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer arbeitet. Wie ist ihnen Brahms’ „Deutsches Requiem“ in bemerkenswerter Kammerfassung von 1869 gelungen?

Bordesholm. Bei einer Dessauer Privataufführung sollen es 1869 lediglich zwölf Stimmen gewesen sein, die das kirchenmusikalische Wunderwerk „Ein deutsches Requiem“ mit einem originalen Klavierauszug vom Komponisten Johannes Brahms aufgeführt haben. Mit 25 Sängerinnen und Sängern punktete am 20. November in dieser Fassung das neu gegründete Brahms-Ensemble Kiel in der Christuskirche Bordesholm.