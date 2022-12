﻿Kammerorchester und Akademischer Chor der CAU zu Kiel dürfen Konzertprojekte realisieren

Kiel. Ein komplexes Konstrukt nennt Wolfgang Szwillus die Institution des Kammerorchesters der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der promovierte Geophysiker, der im richtigen Forscherleben in Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA über Satelliten die Zusammensetzung der Erdkruste analysiert, hat nach dem plötzlichen Tod des Gründers und Leiters Volker Mader kommissarisch die Leitung übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Grunde sind wir eine Hochschulgruppe, flankiert von einem Förderverein“, so Szwillus. Seit er sein Studium in Kiel begann, singt er in Maders Akademischem Chor. Regelrecht „reingewachsen“ sei er da, habe Dirigierunterricht bei Mader bekommen, schließlich gelegentlich Stimm- und Tutti-Proben übernommen, auch schon kleine Auftritte bei offiziellen Uni-Festakten geleitet und nicht selten am Klavier korrepetiert.

CAU Kammerorchester und Akademischer Chor Kiel im Umbruch

Vom Klavier kommt der Dortmunder nämlich her, fand das Chorsingen in Gemeinschaft dann aber bald „als ganz andere Seite“ des Musizierens die „perfekte Ergänzung“ seiner Musikleidenschaft. „Das hat mich sehr angefixt. An den Tasten ist man ja eher allein unterwegs.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Orchesterleitung sei schon mal vorgekommen, auch im Unterricht, aber die Übernahme jetzt sieht Wolfgang Szwillus als schöne Herausforderung. Bachs Weihnachtsoratorium liebt er besonders und hat Maders "sehr spezielle Interpretation" mehrfach mitgesungen.

Uni Kiel: Wille zum Weitermachen nach Maders musikalischem Motto

Der Wille zum Weitermachen in den beiden Ensembles fand an der Uni zumindest so weit Gehör, als zunächst die bereits von Mader geplanten Konzerte genehmigt wurden. Ulrich Hein, als Kirchenmusiker in Bordesholm und Nortorf in der Szene ein Begriff, wird Mendelssohns "Lobgesang" einstudieren.

„Jetzt ziehen wir das durch, getreu Maders Motto: Man macht die Musik, die möglich ist ...“, so Szwillus. „Kiel ist, wohl weil es hier keine Musikhochschule gibt, aber viele musikbegeistert sind, auf eine gewisse Weise ein Paradies für Laienmusiker“, so der Geophysiker, der auch die Wiker Chorvereinigung leitet.

Probenreportage: Das Kammerorchester der CAU bleibt auch nach dem plötzlichen Tod seines Gründers Volker Mader bestehen. Neuer Leiter: Geophysiker Dr. Wolfgang Szwillus © Quelle: Björn Schaller

Die traditionell aktive Musikpflege an der Universität und seinem Musikwissenschaftlichen Institut befindet sich stark im Umbruch. Nach der Pensionierung von Bernhard Emmer hat der neue Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann mit programmatischem Aplomb die Leitung von Collegium Musicum und Studentenkantorei übernommen. Er hält sich aber, was die Bewertung der jahrzehntelang atmosphärisch angespannten Konkurrenzsituation angeht, bedeckt. Das sei tatsächlich zu klären, aber erst im Neuen Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dem entspricht die Äußerung von CAU-Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer: "Das Präsidium ist zur Weiterentwicklung der musikalischen Ensembles an der Kieler Universität im engen Austausch mit allen Beteiligten." Ziel sei eine Neuordnung der Universitätsmusik, um den Reichtum und die Vielfalt der musikalischen Aktivitäten auf einem hohen Niveau zu erhalten und das Profil der mitfinanzierten, bestehenden Ensembles zu schärfen.

„Die Ausgestaltung dieser Neuordnung vereinbaren Institut und Ensembles miteinander. Wir vom Präsidium unterstützen dabei“, so Meyer. Finanzielle und räumliche Fragen würden dann zu einem späteren Zeitpunkt auf Basis der Neuordnung beschlossen.

Konzerte mit Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten I-III) am Montag 19. Dezember um 20 Uhr in der Petruskirche Kiel-Wik sowie Mendelssohns "Lobgesang" am 10. und 11. Februar um 20 Uhr in der Nikolaikirche Kiel.