﻿Mozarts Requiem als gemeinsame Sache

Corona bleibt nicht außen vor. Große Choraufführungen sind in Kiel bis dato eher rar. Das Kirchenmusikerpaar Gertrud Reinel und Klaus-Martin Eggers hat mit den Kantoreien der Christusgemeinde Kronshagen und der Andreasgemeinde Kiel-Wellingdorf einen Akzent mit zwei Aufführungen von Mozarts Requiem gesetzt.

Kiel. Der gute Besuch am Sonntag in der Andreaskirche Wellingdorf mag zeigen, dass die Menschen jetzt wieder dankbar sind für solche Angebote im stillen Monat November. Und reichlich Beifall stand als Bestätigung für eine qualitätvolle Aufführung nicht allein des ergreifenden Mozart-Requiems: Eingeleitet wurde der Nachmittag mit Bachs Kantate „Nach dir, Herr, verlanget mich“, bevor Hendrik Vornhusen als sensibler Solo-Bratschist einen nachhaltigen Eindruck in den vier kurzen Sätzen von Paul Hindemiths „Trauermusik“ (1936 in London zum Tod von König Georg V. komponiert), hinterließ.

Mozarts Requiem mit homogenem Solistenquartett