SHMF

Simply Red in Kiel: Haufenweise Hits, heißes Konzert

Einen Haufen Hits packten Simply Red in ihr ausverkauftes SHMF-Konzert in der Wunderino-Arena Kiel. Sehr zur Freude des knapp 7000-köpfigen Publikums. Neue Songs streute die britische Band nur sporadisch ein bei ihrem anderthalbstündigen Auftritt. So geriet das Konzert auch zu einer Art Zeitreise.