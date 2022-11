﻿Katja Riemann und Nils Landgren in Schönberg: Zarter Jazz und Verse mit Verve

Hier eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, dort einer der besten Jazz-Posaunisten: Es konnte eigentlich nichts schiefgehen bei der Konzertlesung von Katja Riemann und Nils Landgren in der vollbesetzten Kirche Schönberg. Tat es auch nicht – und am Ende gab’s Standing Ovations.

Schönberg. Backstage kann man schon leise hören, wie sich Nils Landgren auf seiner roten Posaune warmbläst. In den Kirchenschiffen verteilt sich das Publikum, bis jede Holzbank in der Kirche Schönberg besetzt ist. Langer, warmer Begrüßungsbeifall für Landgren und Schauspielerin Katja Riemann. Beide in gedecktem Schwarz, aber rot beschuht – sportliche Sneaker, glänzende Pumps. 

Musik von „Nature Boy“ steht auf dem Programm dieses Jazz-Baltica-Konzerts – Landgrens erstem Soloalbum. Aufgenommen während des Lockdowns im Februar 2021 in der Ingelstorp Kyrka, nicht weit weg vom Wohnort des Jazz-Posaunisten in der schwedischen Region Österlen. Der Auftrittsort passt ideal.

Landgren beginnt, nur ein kurzes Spiel, dann liest Riemann „November“, eines von mehreren Gedichten Eva Strittmatters an diesem Abend. Passt jahreszeitlich. Doch auch generell gut in eine Zeit, in der zwar furchtbar viel passiert, sich aber dennoch ein Gefühl eingestellt hat, auf der Stelle zu treten. „Die Zeit steht still. Wie sie nur im November stillstehen kann.“ Die erfahrene Schauspielerin trägt die Verse betont vor, doch mit schwermütiger Mattigkeit in der Stimme.

Steter Wechsel in der Kirche Schönberg: Riemann liest, Landgren bläst

So geht es in stetem Wechsel. Landgren bläst feinfühlig, meist luftig, fragil seine Melodien, Riemann liest ausdrucksvoll, gestenreich, mit mimischen Gefühlsschwankungen – passend zum Text. Ein lebhaftes, aber getragenes „Morning Has Broken“ (Eleanor Farjeon/Cat Stevens), eine weiche Version von Eden Ahbez’ „Nature Boy“ oder eines der schwedischen Volkslieder auf dem Album. Und kaum ist der letzte Ton verklungen, liest Riemann.

„Wind ist gut. Liebe ist gut“, deklamiert sie mit Nachdruck. Von ihm untermalt mit leisem Windheulen auf dem Mundstück. Landgren spielt dann mal einen längeren Part, und im Publikum, das sich lange zurückhielt, lässt einer plötzlich laut einen Begeisterungsheuler los; das vertreibt kurz das Besinnliche – Begeisterung kann sich endlich in Beifall Bahn brechen.

Katja Riemann und Nils Landgren: Liebesdinge und Politisches in Versform

„Poesiealbum 81“, ein Gedicht der Russin Marina Zwetajewa, ist zwar schon 100 Jahre alt, hallt aber ewig aktuell nach, von Katja Riemann mit Vehemenz vorgetragen: „Uns ganz zu entwaffnen, das schaffen sie nie!“ Einsamkeit („Kleines Solo“) und Verlust der Liebe („Sachliche Romanze“) bei Erich Kästner transportiert die Schauspielerin mit sensibler Emphase. Kästners „Das letzte Kapitel“, eine düstere Zukunftsvision vom Selbstmord der Menschheit, von Riemann schneidig kühl vorgetragen, mahnt uns brennender denn je.

Zum Schluss, etwa eine Stunde ist rum, singen beide noch ein schwedisches Lied. Landgren sagt in den lauten Beifall hinein ein „Dankeschön!“, kriegt von Riemann einen Kuss auf die Wange. Verbeugungen, Abgang. Mehrmals kehren beide zurück, werden mit Beifall bedacht, aber Zugabe muss sein. Landgren lässt noch ein paar kurze Improvisationen hören, zitiert dabei kurz „Hit The Road, Jack“. Und noch mal heftiger Applaus.