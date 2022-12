﻿Kawus Kalantar im Max Kiel: Derb-witzige Beobachtungen

Kiel. Frisch, frech und ziemlich lustig: Kawus Kalantar, ausgezeichnet mit dem Deutschen Comedy-Preis 2021 als bester Newcomer, zog im Max Nachttheater alle Register zeitgemäßer Stand-up-Comedy.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp 250 überwiegend junge Menschen waren gekommen, um sich das Programm „Lang lebe Kawus Kalantar“ anzusehen. 32 Jahre lebt er bereits; mittlerweile in Berlin. Aufgewachsen ist er in Bremen und sollte an norddeutsches Wetter gewöhnt sein, dennoch startete er mit: „Schön in Kiel zu sein. Ich bin zwei Tage hier und hab schon Vitamin-D-Mangel.“ An Humor mangelt es ihm hingegen nicht, eher an Pünktlichkeit: „Ich bin zu einem Date zu spät gekommen. Aber nicht coole fünf Minuten, damit sie denkt, es ist mir egal, sondern satte 38 Minuten.“ Da beeindrucke auch der Hinweis nicht, man fahre immer schwarz mit der U-Bahn, wenn dies gar nicht ironisch gemeint sei, meinte der Comedian.

Kawus Kalantar vermischt Privates, Alltägliches und Politisches

Kawus Kalantar macht Stand-up-Comedy nach amerikanischem Vorbild, also vermischt er im Programm Privates, Alltägliches und Politisches; oft, um die individuellen Grenzen von Moral und Political Correctness zu durchbrechen. So empörte er sich, dass rechte Attentäter auch bei der Wahl der Orte rassistisch seien: „Shisha-Bar, Dönerbude, Internet-Café? Ey Alter, ein paar von uns sind auch in der Bibliothek!“ Kalantars Eltern sind aus dem Iran eingewandert. Insbesondere seine Mutter sei immer besorgt um ihn, erzählte er: „Sie hat mich angerufen und gesagt: Es gab einen Angriff auf einen Somalier in Hildesheim. Ich habe geantwortet: Und warum rufst du an? Denkst du, ich bin der Täter?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Amüsant waren Kalantars Beobachtungen des oft hölzern-hilflosen Umgangs der Deutschen mit fremd Anmutendem. So habe er kein Problem damit, wenn ihn jemand frage, woher er komme. Nervig sei eher dieser tolerante Umweg: „Kawus? Darf ich dich fragen, woher der Name stammt?“ Diese Frage habe ihm ein Partygast gestellt („Er trug Sandalen – im Oktober. Nur damit ihr wisst, wen ich meine.“) und ihm dann begeistert erzählt, er sei mal „mit dem Fahrrad von Berlin in den Iran gefahren.“ „Das nenn ich ein White Privilege“, meinte der Comedian, „stellt euch mal vor, ich würde von Iran mit dem Fahrrad nach Berlin wollen. Ich wäre – trotz deutschem Pass – schneller in Moria als im zweiten Gang.“ So lustig wie nachdenklich machend.

Ganz spaßig war auch der Support Ivan Thieme. Der gebürtige Ukrainer erzählte von seinen ersten Gesprächen auf Deutsch, die quasi Alliterationen waren. Seine Mutter hatte ihm zum Lernen einen Duden in die Hand gedrückt, mit dem Hinweis, er solle täglich 50 Wörter auswendig lernen. Und der Duden beginnt nun mal bei A.

Mehr zu Kawus Kalantar auf seinem Podcast „Chips und Kaviar“