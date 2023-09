﻿Arnon Grünbergs Roman „Gstaad“: Schelmenroman mit Abgründen

Kiel. Wenn ein so produktiver Schriftsteller wie Arnon Grünberg, dessen Bücher in knapp 30 Sprachen übersetzt werden, einen Roman vorstellt, der bereits vor 21 Jahren in Holland erschienen ist, darf man sich schon ein wenig wundern. „Gstaad“ gibt es erst jetzt in deutscher Sprache – veröffentlicht in „Die Andere Bibliothek“.

Der Diogenes-Verlag, bei dem der 1971 in Amsterdam geborene Grünberg damals unter Vertrag stand, hatte sich „nicht getraut“ es übersetzen zu lassen, so der vielfach ausgezeichnete Erfolgsautor. Im Literaturhaus las er nur wenige Kostproben aus dem Roman. Aufschluss über das Buch, vor allem aber über seine Gedanken dazu, lieferte er in einem hochinteressanten Gespräch mit Britta Lange.

„Gstaad“ ist ein typischer Grünberg-Roman

„Gstaad“ ist eigentlich ein typischer Grünberg-Roman, eine Art Schelmenroman, dessen süffisant erzählte Geschichte mit dem Protagonisten irgendwann in den Abgrund stürzt. Im Mittelpunkt steht der Hochstapler François Lepeltier. Im Schlepptau seiner allein erziehenden, kleptomanisch veranlagten Mutter, die als Zimmermädchen auch gern den männlichen Hotelgästen „zu Diensten“ ist, beschreitet er einen kriminellen Lebensweg – für ihn die normalste Sache der Welt.

Immer wieder wechselt Lepeltier Ort, Name und Identität, arbeitet unter anderem als Zahnarzt, irgendwann schließlich als Sommelier im noblen Palace-Hotel in Gstaad. Als er seine Geschichte erzählt, sitzt er in Haft. Denn Lepeltier ist nicht nur ein Hochstapler, man könnte ihn auch als Monster bezeichnen. Doch seine Sicht der Dinge ist so naiv, seine Schilderungen teilweise so witzig, dass die Abscheu vor seinen Taten irgendwie nicht so sehr ins Gewicht fällt.

Grünbergs Interessse für das „geheime Leben“

Für einen Schriftsteller sei es das Schlimmste, wenn über sein Buch gesagt würde: „Es war okay“, sagt Grünberg. „Das gelungene, glückliche Leben – was kann man darüber sagen? Im Roman ist das wichtiger, was schief geht.“ Als Autor und auch als Leser habe er „ein gewisses Vergnügen“ an diesen Dingen, erläutert er sein Faible für katastrophale Lebensgeschichten. „Jeder Mensch hat drei Leben: ein öffentliches, ein privates und ein geheimes“, zitiert er Gabriel Garcia Marquez und räumt schmunzelnd ein, dass ihn vor allem das geheime Leben interessiert.

In „Gstaad“ gehe es um Abgründe und Tabubrüche, aber Grünberg hat keine Angst vor einem großen Skandal, schließlich hätten die Zeiten sich geändert. „ Der Leser sollte verstehen, dass ein Buch ein Buch ist. Ich hoffe, dass er sich identifizieren kann mit einer Figur, die Dinge tut, die er nie tun würde“, sagt er. „Das Moralisieren von Literatur macht die Gesellschaft nicht besser, nur die Literatur schlechter.“

Arnon Grünberg, „Gstaad“. Übersetzt von Rainer Kersten. Die Andere Bibliothek, Band 464. 24 Euro

