﻿Zwei Hamburger Künstler präsentieren ein Spiel mit Distanzen

Um körperliche Nähe und die Einhaltung von Distanzen geht es derzeit im Atelierhaus im Anscharpark: Die Schau „Good to See you“ von Daniela Dreisigacker und Joseph Ruben Heicks wartet mit überraschenden Erkenntnissen auf.

Kiel. Wie erleben wir die Distanz zu unserem Gegenüber, wann empfinden wir Räume als geschützte Orte oder Rückzugsmöglichkeiten? Daniela Dreisigacker und Joseph Ruben Heicks gehen diesen und ähnlichen Fragen nach in ihrer Ausstellung im Atelierhaus im Anscharpark. „Good to See You“ nennen die beiden in Hamburg lebenden Künstler die Schau - und das ist ganz wörtlich gemeint.