﻿Schauspiel Kiel: Großer Beifall für die eindringliche Inszenierung von „Rose Bernd“

Kiel. Zwei schwere schwarze Stege, kreuzweise übereinander gelegt, die ganze Bühnenbreite einnehmend und nach vorn bedrohlich auskragend wie ein Grabhügel, fast bis ins Publikum. Im Bühnenbild von Iris Kraft scheint sich alles zu bündeln und aus dem Inneren der Figuren nach außen zu kehren, was Gerhart Hauptmanns „Rose Bernd“ ausmacht: die Enge des Lebens, das Dunkel pietistischer Moral und patriarchaler Macht, die Kärrnerarbeit der Dörfler auf dem Feld.

Hell wird es nie auf dieser Bühne, mit der Annette Pullen das Stück am Kieler Schauspiel in Szene setzt. Ganz nackt und anders als bei Hauptmann, der für das Drama der zerstörten Frau, die ihr Kind tötet, weil sie ihm die Zumutungen des Frauenschicksals ersparen will, lichte Sommerstimmung entwirft. Da mögen sich Rose und ihr Liebhaber Flamm zum fröhlichen Vogelgezwitscher noch so verknallt in die Arme fallen – hier knickt die Romantik schon ein, bevor sie überhaupt ausbricht.

„Rose Bernd“ rasant verknappt und ungebremst in die Tragödie

Annette Pullen hat das unmittelbar aus dem Eindruck eines wahren Falls entstandene Stück (1903) zusammen mit Dramaturgin Mona Rieken vom Dialekt befreit, rasant verknappt und den Fünfakter zur umweglosen Schussfahrt in die Tragödie verdichtet. Von Roses Verliebtheit in Flamm, dem verheirateten Dorfschulzen, über den „schönen“, brutalen Maschinisten Streckmann, den sie sich hartnäckig vom Leib zu halten sucht, bis zum Vater, der die Tochter seiner Bigotterie opfert. Und bis vors Gericht, wo die ganze Misere vielmehr zusätzlich verdunkelt als geklärt wird.

Die Männer sind allgegenwärtig auf der Bühne. Sie tatschen und tönen, bedrängen und belauern Rose. Wie am Schnürchen reiht Annette Pullen ihre meist ungebetenen Auftritte, macht die wachsende Bedrängnis der jungen Frau spürbar. Kaum ist der eine verschwunden, steht der nächste auf der Matte: Flamm, Streckmann, Vater Bernd, der bibelfeste August, Roses Ehemann in spe. „Was wollt ihr denn von mir?“ fragt sie ratlos in die Runde der Quälgeister.

Keine Ruhe niemals für die Frau, die Claudia Friebel patent und mit beträchtlicher Lebensenergie auf die Bühne stellt – und allmählich implodieren lässt. Bis sie am Schluss die Summe allen Schmerzes herausbrüllt. Verzweifelt, zornig, fragend, ungläubig. Alles steckt in diesem wüsten Aufschrei, der Zumutung ist und starker Auftritt.

Kieler Schauspiel: Kein Ausweg für Rose Bernd

Es gibt keinen Ausweg aus dieser wie im Webrahmen eingekastelten Welt, in der sie schieben und schuften und nie weiterkommen als bis an den Bühnenrand. Vor und zurück in der immergleichen Spur geht es für Rose, die gern ein eigenes Leben hätte und eine selbstgewählte Liebe dazu.

Auch für Henriette, Flamms Frau, die Isabel Baumert zwischen ehrlicher Sorge um Rose und der eigenen Selbstbefriedigung flirren lässt. Und für die Männer, die Rose im Weg stehen und dabei unterschiedliche Grade und Spielarten der Gewalt entfalten.

Felix Zimmers Flamm ist ganz der jungenhafte Charmeur, der bei Rose Abwechslung sucht von seiner kranken Ehefrau. Felix Zimmer zeigt einen Spieler – immer eine Spur zu zudringlich, zu sicher auf Roses Zuneigung rechnend und eben doch nur das eine wollend. Daneben wirkt Streckmann wie die losgelassene Variante der Figur. Ein Typ ohne Selbstzweifel, ruhend in der Gewissheit männlicher Macht: So stellt ihn Marius Borghoff auf die Bühne, gemein und bedrohlich schlicht wie Liliom.

Es ist eine feindselige Männerwelt, der sich Rose gegenübersieht. Tony Marosseks braver August ist darin der einzige, der Rose schließlich erkennt – aber wenig Raum bekommt für ein echtes Gegenbild. Nikolaus Okonkwos Vater Bernd überzeugt als jovialer Patriarch – warmherzig und doch gnadenlos in seiner Strenge. Die Dorfgemeinschaft kommt Claudia Machts alter Golisch ins Spiel; und Nina Vieten lässt mit Ukulele und schöner Songwriterinnen-Stimme Hoffnung aufblitzen.

Annette Pullen macht an „Rose Bernd“ sichtbar, wie sehr für Frauen und Männer zweierlei Maß gilt. Und die Leerstellen und schwarzen Löcher in der Sprache lässt sie stehen. Die Bühne wird so zum Resonanzraum für die Mentalitäten. Und das, was ungesagt bleibt, verdichtet sich wie von selbst.

Weitere Vorstellungen: 23., 30. September, 12., 14., 21., 25. Oktober, 1., 3. November. Kartentel. 0431/901901

