Konzert-Empfehlungen über Ostern: Am Karfreitag erklingen dreimal Bach-Passionen

Gleich an drei Orten im Großraum Kiel sind am Karfreitag wieder Bachs große Passionen zu hören. Die Johannes-Passion in Lütjenburg , die Matthäus-Passion in Neumünster und in Bad Segeberg. Der Sterbestunde Jesu wird aber auch in kleineren Formaten musikalisch gedacht. Empfehlungen für klassische Konzerte in der Osterzeit bis zum 11. April.

Kiel. Bevor gleich nach Ostern die Kieler St.-Nikolai-Kirche wegen Bauarbeiten für ein neues Heizungssystem bis Ende Oktober geschlossen wird, ist am Mittwoch, 5. April, um 17 Uhr die vorerst letzte „Halbe Stunde“ angesetzt: Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner, bestens vertraut mit dem gesamten Orgelwerk des Thomaskantors, spielt Orgelwerke zur Passion von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist wie immer frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Am Mittwoch, 1. November, ist dann die erste „Halbe Stunde“ nach Wiedereröffnung geplant.

Bachs Passionen am Karfreitag in Lütjenburg...

Volkmar Zehner hat am Wochenende in St. Nikolai bereits eine eindrucksvolle Aufführung von Bachs Johannes-Passion vorgelegt, am Karfreitag folgt in Lütjenburgs Michaeliskirche eine weitere. Ab 17 Uhr leitet Kantor Ralf Popken das Konzert mit dem Michaels-Chor und der Cappella Lutilinburgensis auf Originalinstrumenten. Goetz Phillip Körner übernimmt die Partie des Evangelisten und singt die Arien. Mathias Tönges ist als Jesus zu hören, weitere Solisten sind Biljana Wittstock (Sopran), Johannes Euler (Alt) und Johannes Schwarz (Bass). (Karten von 10 bis 25 Euro in der Touristinfo, Tel. 04381/419941, und im Kirchenbüro, Tel. 04381/4396, sowie an der Abendkasse)

... Neumünster und Bad Segeberg

Mit Bachs noch umfassenderer Vertonung des Matthäus-Evangeliums setzen sich der Bachchor Neumünster und der Segeberger Bachchor ebenfalls am Karfreitag auseinander. In Neumünster leitet Karsten Lüdtke ab 18 Uhr eine Aufführung mit den Solisten Nicole Ferrein (Köln, Sopran), Dorothee Bienert (Oldenburg, Alt), Knut Schoch (Nürnberg, Tenor), Christian Palberg (Koblenz, Bassarien) und Christian Palm (Köln, Bass Christusworte), dem Bachchor und den Kinderchören des Bachchores Neumünster sowie dem Barockorchester Concerto Lübeck. (Eintritt 12 bis 25 Euro im Vorverkauf bei Bachchormitgliedern und im Gemeindebüro).

Nach 30 Jahren erklingt Bachs großartige Matthäus-Passion auch wieder in der Marienkirche Bad Segeberg. Mitwirkende sind ab 15 Uhr der Segeberger Bachchor, das Segeberger Sinfonieorchester, ein Projektchor der Dahlmannschule und Solisten unter Leitung von KMD Andreas J. Maurer-Büntjen. (Karten in der Buchhandlung „Das Druckwerk“, unter www.kirchenmusik-segeberg.de und eine Stunde vor Beginn am Eingang).

Musik zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag in Kiel und Probsteierhagen

Am Karfreitag, 7. April, führen in einer musikalischen Andacht zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr der Frauenkammerchor Heiligengeist und ein Barockensemble Giovanni Battista Pergolesis „Stabat Mater“ in der Kieler Pauluskirche auf. Die Leitung hat Andreas Koller. Pergolesi, 1710 geboren, war ein Komponist der italienischen Schule und wurde nur 26 Jahre alt. Seine berührende Vertonung des mittelalterlichen Gedichts der mitleidenden Mutter Jesu ist das meistgedruckte Werk im 18. Jahrhundert. (Liturgie: Jochen Hose). Der Eintritt ist frei.

Auch in Probsteierhagen wird am Karfreitag um 14.30 Uhr in St. Katharinen an die Leidensgeschichte Jesu Christi erinnert. Kirchenmusiker Roman Mario Reichel spielt die „14 Orgelmeditationen zu den Kreuzwegstationen“ des Hamburger Komponisten Andreas Willscher (geb. 1955), zu denen der katholische Theologe Gerhard Weisgerber Texte geschrieben hat. Außerdem singt die Kantorei mehrere Choräle aus der „Passion nach Matthäus“ von Lothar Graap (geb. 1933). Die liturgische und textliche Gestaltung liegt in den Händen von Pastor Moritz Müller.

„Ein Haydn-Spass“ am Ostersonntag in Probsteierhagen

„Ein Haydn-Spass“ ist dann am Ostersonntag, 9. April, ab 17 Uhr in Schloss Hagen angesagt – „und Mozart ist auch dabei“: Das Ensemble 1756 spielt Kammermusik von Joseph Haydn, Leopold Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart – unterhaltsame Trios und Divertimenti zum geselligen Zeitvertreib im bürgerlichen oder höfischen Kreis. Es spielen Martin Karl-Wagner (Flöte), Christan Preiß (Violine) und Anna Silke Reichwein (Violoncello). (Eintritt 20 Euro plus VVK-Gebühren, Vorverkauf: Buchhandlung am Markt, Preetz, Tel. 04342/76790, Elektro Rethwisch, Probsteierhagen, Alte Dorfstr. 70, Tel. 04348/912715 und musicbuero crescendo, Tel. 04521/74528, E-Mail: service@musicbuero.de)

Orgelmusik auf dem Weg zum Bachfest in Probsteierhagen

„Auf dem Weg zum Bachfest Eutin Plön 2023“ gibt am Ostermontag, 10. April, ab 20 Uhr Konzertorganist Roman Mario Reichel unter dem Motto „Toccaten, Concerti und Choräle“ in St. Katharinen Probsteierhagen ein Konzert auf der historischen Barockorgel. Er spielt Toccata und Fuge d-Moll BWV 538 (sog. „Dorische“), Choräle aus dem Osterzyklus des „Orgelbüchleins“, das bekannte „Concerto a-Moll“ sowie die „Toccata E-Dur“. Karten zu 10 Euro gibt es nur an der Abendkasse ab 19.30 Uhr, in der Konzertpause wird zum „Orgelwein“ eingeladen, um auf das 30-jährige Bestehen des „Fördervereins Kirchenmusik“ anzustoßen.