﻿Meisterhaftes NDR-Konzert mit Marek Janowski und Rudolf Buchbinder

Während auf dem Rathausplatz die Kieler Woche eröffnet wurde und die Sportfreunde Stiller übernahmen, sorgte das NDR-Elbphilharmonie-Orchester mit dem Star-Pianisten Rudolf Buchbinder in der Wunderino-Arena für einen ganz anderen Konzert-Höhepunkt.

Kiel. Es war ein herber Kontrast, am Freitagabend in der weitgehend ausverkauften Elbphilharmonie, am Sonnabend dann in der spärlich besetzten Philharmonie in der Wunderino-Arena in Kiel aufzutreten. Was auch immer die Musiker empfunden haben, in diesem provisorischen Kieler Ambiente gegen die Eröffnung der Kieler Woche anzuspielen, sie zeigten sich von ihrer besten Seite und machten das für NDR-Verhältnissse mittlerweile schon fast ungewöhnlich „klassische“ Konzert zu einem ersten Kieler-Woche-Höhepunkt der anderen Art.