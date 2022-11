﻿Nightwash im Max Nachttheater: Stand-Up-Comedy von laut bis trocken

Disko statt Waschsalon: Das aus Fernsehen und Internet bekannte Comedy-Format Nightwash hat am Mittwoch Tourstopp in Kiel gemacht. Mit dabei waren drei Hamburger Comedians und Moderator Lukas Wandke.

Kiel. An den Wänden hängt noch die Halloween-Deko, auf der Bühne steht eine einzelne pinkfarbene Wäscheklammer. Im Max Nachttheater in Kiel war am Mittwochabend die Stand-Up-Comedyshow Nightwash zu Besuch. Die drei aus Hamburg stammenden Comedians Alicja Heldt, Alex Stoldt und Bätz erheiterten gut zwei Stunden lang das Publikum, das zahlreich erschienen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lukas Wandke und die hohe Kunst, dem Publikum witzige Fragen zu stellen

Durch den Abend führte Nightwash-Moderator Lukas Wandke. Zwischen den Sets unterhielt er mit Anekdoten aus seinem Leben: Wenig innovative Einsprengsel von „Ich komm ja vom Dorf“-Witze und Geschichten vom griechischen FKK-Strand („Da hab ich gelernt, dass mein Penis schwimmt“) bis zum 96. Geburtstag seines Großvaters. Ansonsten war er verantwortlich für die typischen Fragen ins Publikum. Die benötige Spontankomik meisterte er mal mehr, mal weniger spritzig, lachte aber immer herzlich über seine eigenen Witze.

Alicja Heldt: Geschichten über Geschlechter gehen immer

Alicja Heldt ist bereits über 40 und somit alt, wie sie selber feststellt. Außerdem ist sie neuerdings verheiratet – mit „einem richtigen Kowalski“. Ihr Programm leitet sie selber mit „Jetzt lästere ich noch mal ein bisschen über meinen Mann“ ein. Ihre Fachsimpelei über den perfekten Heiratsantrag (inklusive nacktem Fallschirmsprung) ebenso wie ihre Ausführungen über die Lieblingsfernsehsendungen ihres Mannes Michael erzählte sie vor allem laut und mit starker Gestik und Mimik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Alex Stoldt: Weniger ist mehr in lustiger Reinform

Ganz anders Alex Stoldt, dessen Performance sich irgendwo zwischen unaufgeregt und staubtrocken einordnen lässt. Nicht zu Unrecht erntete Stoldt, der in Kiel studiert hat und seinen ersten Auftritt einst in der Alten Mu gab, mit Abstand die lautesten Lacher und den längsten Applaus. Die Mischung aus Alltagsbeobachtungen und Witzen, die auf ihn selber zielen, ist natürlich nicht neu, aber das macht sie nicht weniger charmant. Vor allem, wenn sie von einem jungen, spitteligen Typen im zu großen Strickpulli vorgetragen werden. „Ich war so wütend, als meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht hat, ich hab ein Bild von ihr aufgehängt und das als Dartscheibe benutzt. Aber ich war so schlecht, es sah aus, als hätte ich einfach nur ein Bild von ihr aufgehängt“, erzählt er und verzieht dabei keine Miene.

Nightwash mit Bätz: Kein politisches Kabarett, nicht so anspruchsvoll

Auf der Suche nach seiner Nische hat Comedian Bätz einen Song über sich selber geschrieben: „Wie krass bin ich denn? Naja, so mittel.“ Der Mann mit dem langen Bart („Ich sehe nicht nur so aus, ich gehe wirklich in Unverpacktläden“) und der Gitarre witzelt sich in zackigem Tempo durch Anekdoten, Wortspiele und Lieder. „Naja, so mittel“ soll das Publikum gleich mitsingen und es hat auch tatsächlich Ohrwurmpotential. „Wenn euch jemand fragt, was Bätz auf der Bühne so macht: Politisches Kabarett, sehr anspruchsvoll“, bittet Bätz seine Zuhörer. Am Ende gibt es noch Sticker für alle mit seinem Motto „Alles gut ist auch scheiße“: „Kann man zum Beispiel gut auf teure Autos kleben.“