﻿Hochaktuell: Kieler Schauspiel startet mit Hauptmanns „Rose Bernd“ in die Spielzeit

Kiel. Ein bisschen altmodisch, aber vor allem hochaktuell findet Claudia Friebel die Bühnenfigur, die sie gerade am Kieler Schauspiel probt. Rose Bernd, eine junge Frau aus dörflichem, religiös geprägtem Umfeld und Titelfigur des gleichnamigen Dramas von Gerhart Hauptmann. Umschwärmt von verschiedenen Männern, vom Vater dem langweiligen Buchhalter Keil versprochen, heimlich schwanger von dem verheirateten Dorfschulzen Flamm und von Streckmann, der sie damit erpresst, vergewaltigt, wird Rose zur Kindsmörderin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Natürlich ist sie Opfer“, sagt Claudia Friebel, die in Kiel schon einige starke Frauenfiguren, darunter 2022 die Elisabeth in Schillers „Don Juan“, verkörpert hat. „Sie verliert ja alles. Aber sie ist auch eine sehr emanzipierte Frau. Hauptmann hat sie sehr modern gedacht.“ Zum Beispiel, wenn Rose im Gespräch mit dem Geliebten Flamm die Entscheidung trifft, die Affäre zu beenden, weil sie keine Zukunft darin sieht: „Da ist sie viel erwachsener als Flamm.“

„Rose Bernd“ schrieb Hauptmann nach einem wahren Fall

1903 kam „Rose Bernd“ auf die Bühne; Hauptmann schrieb das Stück nach einer Gerichtsverhandlung, die er als Schöffe miterlebte und in der es um eine junge Frau ging, die ihr Kind getötet hatte. Die Frau wurde freigesprochen – aber die Frage Warum bringt eine Frau ihr Kind um? – die ließ Hauptmann nicht so bald los.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Annette Pullen, die das Stück in Kiel inszeniert, sieht die in eine eng vernetzte Dorfgemeinschaft mit strenger Moral verstrickte Figur vor allem kämpferisch: „Sie ist zupackend und entscheidungsstark. Eine, die sagt: Ich schaffe das auch allein. Und sie hat nicht umsonst eine Strahlkraft, die die Männer im Dorf anspricht.“

Die Regisseurin, feste Größe am Kieler Schauspiel und zuletzt mit dem Gegenwartsstück „Nebenan“ von Ingrid Lausund zu sehen, hat ein Faible für Hauptmann, in dem sie einen „tollen Menschenzeichner“ sieht. „Seine Figuren haben viele Gesichter“, sagt sie, „die können alle charmant sein, auch die Männer, die um Rose herumturteln – und trotzdem richtig übel, indem sie nicht sehen, nicht zuhören.“

Rose Bernd geht an ihrer Umgebnung zugrunde

Es geht um Übergriffe und um Scham, um Enge und die Sehnsucht nach Glück. Rose, da sind sich Regisseurin und Hauptdarstellerin einig, geht an ihrer Umgebung zugrunde. „Sie ist eine Frau, die alle Gaben hätte für ein tolles Leben“, so Annette Pullen, und Claudia Friebel ergänzt: „Aber sie hat die falschen Voraussetzungen.“ Schließlich sind die Rollen klar verteilt: Die Frauen arbeiten, die Männer warten auf das Essen.

Auch „Rose Bernd“ hat Gerhart Hauptmann in dem schlesischen Kunstdialekt geschrieben, der für viele seiner Stücke („Die Weber“, „Die Ratten“) typisch ist. Die Sprache ist Annette Pullen wichtig, wie die Figuren mit ihr umgehen, wie vieles ungesagt bleibt: „Die Sprache ist den Figuren keine Heimat. Es ist immer ein Ringen und Suchen.“ Der Verständlichkeit halber aber hat die Regisseurin mit Mona Rieken eine eigene Version übersetzt: „Da wird aus Huxt dann auch wieder Hochzeit. Mir war es wichtig, so direkt wie möglich in Dialog zu kommen.“

Und Claudia Friebel ist froh, dass sie in der vergangenen Spielzeit Hauptmann-Erfahrung schon in „Die Weber“ sammeln konnte. „Manchen Satz musste ich schon doppelt lesen“, sagt sie. „Aber was in den Körper geht, geht auch in den Kopf. Wenn Rose über Streckmann spricht, der so übergriffig ist, dann ist ihr Ekel, ihre Anspannung auch körperlich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dass da in den Proben auch Gedanken hochkommen an die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein oder an die spanische Nationalspielerin, die sich von einem Fußball-Funktionär küssen lassen musste, bleibt nicht aus, sagt Annette Pullen: „Das zeigt auch: Aktueller geht es gar nicht.“

Premiere, Fr, 22. September, 20 Uhr. Auch am Sa, 23. September. Karten: Tel. 0431/901901.

KN