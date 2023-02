﻿Hamburger Soulband Rhonda brachte in der Hansa48 den Saal zum Brodeln

Gerade erst frisch raus ist das Album „Forever Young“. In der sehr gut gefüllten Hansa48 in Kiel fielen die neuen Songs der Hamburger Soulband Rhonda beim Publikum auf äußerst fruchtbaren Boden. Der noch etwas müde Start ließ nicht ahnen, wie sich das Konzert im Laufe des Abends entwickeln sollte.

Kiel. Ein wenig müde seien sie, gesteht Rhonda-Sängerin Milo Milone nach der zweiten Nummer, der Ballade „Light In Everything“ vom knackfrischen neuen Album „Forever Yours“. Das merkt man. Etwas blutarm wirkt die Performance anfangs, sitzt das Zusammenspiel der Musiker noch nicht maßgeschneidert, insbesondere dem Drumming von Gunnar Riedel mangelt es an Punch. Doch der Pulk hier im so richtig gutgefüllten Saal der Hansa48 hat Bock auf Party, pusht die Hamburger Soulband, mündet das Konzert in ein fulminantes Finale.