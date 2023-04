Stand-up-Comedy

Furioses Heimspiel im ausverkauften Kieler Metro-Kino! Der in Preetz geborene und in Kiel aufgewachsene Stand-up Comedian Benni Stark unterhielt in seinem Programm „Stark Am Limit“ seine 430 Gäste mit zum Brüllen bringenden Alltagshumor.

