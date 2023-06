﻿Literaturhaus Kiel: Thomas Flahaut über Fabrikarbeit und seinen Roman „Sommernächte“

Kiel. In einem anderen Leben, erzählt Thomas Flahaut, hat er selbst in der Fabrik gearbeitet. So wie sein Vater, sein Großvater. So wie Thomas und Mehdi in seinem Roman „Sommernächte“. Aber heute heißen die Arbeiter in La Verriére Operateure und geben den Maschinen poetisch menschliche Namen wie Miranda. Nur am Fließband führen sie weiter wie in Trance rätselhafte Aktionen aus, Teile eines Ganzen, das ihnen nie ganz begreiflich wird. Das Beste an der Arbeit sind die Nachtschichten, in denen sich ohne Chefs, in kleiner Besetzung kleine Fenster zur Freiheit auftun.

„Mein Vater hat unter der Arbeit gelitten“, erzählt Flahaut vor der Lesung im voll besetzten Literaturhaus. Der erste Besuch in Norddeutschland für den Autor und Kieler-Woche-Gast der Deutsch-Französischen Gesellschaft und der Universität; aber Kiel ist ihm ein Begriff, seit er über den Matrosenaufstand 1918 gelesen hat. Gerade frickelt der Franzose noch an der Technik für den richtigen Sound herum und hat dann doch Zeit für ein Gespräch.

Der Kieler-Woche-Gast aus Frankreich kennt Kiel aus der Geschichte

„Ich habe meine Zukunft als Jugendlicher auch als Arbeiter gesehen“, sagt der 31-Jährige, der in Montbeliard nahe der schweizerischen Grenze aufwuchs und zum Kunststudium nach Biel in die Schweiz wechselte, wo er heute lebt. Ein Grenzgänger wie seine Protagonisten im Buch.

„Ich habe ein Thema gesucht, über das so noch nicht geschrieben wurde“, sagt er trocken; etwas Romantisches kann er im Grenzgängertum nicht entdecken. „Ländergrenzen sind Fiktion“, meint er, „wichtiger als die Länder sind mir Menschen und Orte. Ich mag mein Leben in der Schweiz – nicht wegen des Landes, sondern weil ich das Schwimmen in der Aare mag, das Schreiben, meine Freundin.“

Auch in „Sommernächte“ ist die Grenze kaum mehr als eine unsichtbare Linie, die Mehdi und Thomas täglich zweimal überfahren. Und die doch das Leben, den Tag der Arbeiter teilt. Später im Buch teilt sie auch das von Louise, Thomas‘ Schwester, der Wissenschaftlerin, die über die Veränderung der Fabrik forscht und zwischen den jungen Männern und in der Familie das Gleichgewicht verschiebt.

Elektronische Sounds werden zum Antrieb für Flahauts Performance

„Über die Fabrikarbeit kann man nicht schön schreiben“, sagt Flahaut, und dass er lang über die richtige Sprache für den Roman nachgedacht habe. Einfach sollte sie sein und präzise. Es ist ein schlichter, nüchterner Ton, eine Sprache in Fetzen, die in Wiederholungsschleifen und einer manchmal fast schläfrigen Monotonie ihren eigenen Maschinenrhythmus entfaltet.

Und die mit Loop-Station und Flahauts eigenen elektronischen Sounds zum Antrieb wird für das große Gewerk und die Menschen darin. Und für die Lese-Performance: „Nach sieben Sommern arbeiten seine Hände wie von selbst, sie führen eine präzise Choreografie aus. Er ist hoch konzentriert. Versucht, seine reflexartig gewordenen Bewegungen aufzugliedern.“

„Die Menschen sind mir wichtiger als die Fabrik“, erzählt der Autor. Wie sich ihre Welt verändert. Was die Arbeit mit ihnen macht. „Und die Fabrik ist nicht ihr Lebenszentrum.“ Flahaut erzählt auch von Familie und Armut, emotionaler und materieller Art – aber ein Sozialdrama ist „Sommernächte“ nicht. Auch nicht die Schilderung einer unbegreiflichen ferngesteuerten Welt wie bei Kafka. Eher sachliche Bestandsaufnahme einer sich rasant verändernden (Arbeits-)Welt.

„Die Fabrik ist wie eine Person, die deine Energie benötigt“, sagt er, „sonst bleibt sie unbeweglich.“ Aber wenn sie erst mal läuft – „dann ist das ein Rhythmus, ein Regelwerk wie in „Modern Times“, dem Chaplin-Film“. Ein Räderwerk in unaufhaltsamer Bewegung.

Thomas Flahaut: Sommernächte. Aus dem Französischen von Yves Raeber. Verlag Die Brotsuppe, 248 Seiten, 26 Euro

