Schulchor-Projekt „Let’s Sing!“: Estnischer Mädchenchor singt in der Wunderino Arena Kiel

Kiel. Vom Flughafen Hamburg eine kleine Sightseeing-Runde an die Alster und die Elbphilharmonie, dann aber doch schnell an die Kieler Förde: Dort probt der Mädchenchor an St. Michael aus der estnischen Hauptstadt Tallinn inzwischen in der Aula der Gelehrtenschule, um sich auf den Auftritt in der Wunderino Arena am 29. April um 17 Uhr vorzubereiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parkett und die Ränge Eins und Zwei sind dort am Sonnabend voll besetzt, wenn Schulchöre der Partnerstädte Kiel und Tallinn sich unter dem Motto „Let’s Sing!“ zu einem bunten Konzert treffen. „Nicht als Wettbewerb, sondern mit ganz individuell an die eigenen Fähigkeiten angepassten Programmen“, heißt es. Tickets zu 5 bis 10 Euro sind über www.musikfreunde-kiel.de sowie über Tel. 0431 / 149 01 24 erhältlich.

Die privat untergebrachten jungen Stimmen aus Estland sind auf Einladung der Musikfreunde Kiel und mit der Unterstützung der Landeshauptstadt Kiel und der Nordmetall Stiftung partnerstädtisch hinzugestoßen. Eine Dampferfahrt auf der Förde und ein Besuch des Naturkundemuseums gehören zum touristischen Rahmenprogramm.